Появилось видео теракта под Екатеринбургом

03 июня 2025 в 11:45 Размер текста - 17 +

Дело раскрыто совместными усилиями свердловских управлений СКР и ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель города Березовский Андрей Рожков приговорен к 16 годам лишения свободы за поджог военкомата, совершенный в 2022 году. Несмотря на бегство за границу мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Свердловской области. «В ночь на 11 марта 2022 года фигурант совершил поджог военного объекта в городе Березовском. После этого он публично оправдал свои действия, выступив во время трансляции одной из видеопрограмм в сети Интернет, а также распространил дискредитирующую и заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации», — пояснили представители ведомства. После поджога мужчина бежал за границу, но был задержан и водворен в Свердловскую область. Центральный окружной военный суд признал Рожкова виновным по ч.1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Из них пять лет террорист проведет в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель города Березовский Андрей Рожков приговорен к 16 годам лишения свободы за поджог военкомата, совершенный в 2022 году. Несмотря на бегство за границу мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Свердловской области. «В ночь на 11 марта 2022 года фигурант совершил поджог военного объекта в городе Березовском. После этого он публично оправдал свои действия, выступив во время трансляции одной из видеопрограмм в сети Интернет, а также распространил дискредитирующую и заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации», — пояснили представители ведомства. После поджога мужчина бежал за границу, но был задержан и водворен в Свердловскую область. Центральный окружной военный суд признал Рожкова виновным по ч.1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Из них пять лет террорист проведет в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима.