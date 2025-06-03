Появилось видео теракта под Екатеринбургом

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Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, фсб, шпион, захват преступника, террористы, захват террористов, группа захвата, задержание, диверсант, диверсанты, контрабандисты
Дело раскрыто совместными усилиями свердловских управлений СКР и ФСБ Фото:

Житель города Березовский Андрей Рожков приговорен к 16 годам лишения свободы за поджог военкомата, совершенный в 2022 году. Несмотря на бегство за границу мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Свердловской области.

«В ночь на 11 марта 2022 года фигурант совершил поджог военного объекта в городе Березовском. После этого он публично оправдал свои действия, выступив во время трансляции одной из видеопрограмм в сети Интернет, а также распространил дискредитирующую и заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации», — пояснили представители ведомства.

После поджога мужчина бежал за границу, но был задержан и водворен в Свердловскую область. Центральный окружной военный суд признал Рожкова виновным по ч.1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Из них пять лет террорист проведет в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима.

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Житель города Березовский Андрей Рожков приговорен к 16 годам лишения свободы за поджог военкомата, совершенный в 2022 году. Несмотря на бегство за границу мужчина был задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Свердловской области. «В ночь на 11 марта 2022 года фигурант совершил поджог военного объекта в городе Березовском. После этого он публично оправдал свои действия, выступив во время трансляции одной из видеопрограмм в сети Интернет, а также распространил дискредитирующую и заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации», — пояснили представители ведомства. После поджога мужчина бежал за границу, но был задержан и водворен в Свердловскую область. Центральный окружной военный суд признал Рожкова виновным по ч.1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Из них пять лет террорист проведет в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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