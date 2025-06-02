02 июня 2025

Челябинская полиция накрыла две вебкам-студии, где снимали контент для взрослых. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет
Подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет Фото:

В Челябинске полицейские пресекли деятельность двух вебкам-студий, которые занимались незаконным изготовлением и распространением видеоконтента для взрослых через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«Сотрудники полиции выявили в Челябинске адреса расположения двух вебкам-студий, распространявших в сети интернет медиаматериалы приватного содержания. Подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Организаторы, модели и видеооператоры студий распространяли материалы интимного характера через онлайн-платформы, получая оплату в виде электронных переводов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части третьей статьи 242 УК РФ (незаконный оборот или распространение порнографических материалов).

Для сбора доказательств оперативники провели более 30 обысков по адресам проживания фигурантов и в помещениях студий. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и наличные деньги. Одному из предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. 

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В Челябинске полицейские пресекли деятельность двух вебкам-студий, которые занимались незаконным изготовлением и распространением видеоконтента для взрослых через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «Сотрудники полиции выявили в Челябинске адреса расположения двух вебкам-студий, распространявших в сети интернет медиаматериалы приватного содержания. Подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Организаторы, модели и видеооператоры студий распространяли материалы интимного характера через онлайн-платформы, получая оплату в виде электронных переводов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части третьей статьи 242 УК РФ (незаконный оборот или распространение порнографических материалов). Для сбора доказательств оперативники провели более 30 обысков по адресам проживания фигурантов и в помещениях студий. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и наличные деньги. Одному из предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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