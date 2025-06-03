03 июня 2025

Жителей ЯНАО просят сообщать о краснокнижных птицах, с которыми летал Путин. Фото

На Ямале начался сезон учета краснокнижных стерхов и журавлей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы помогут ученым наблюдать за журавлями в небе
Ямальцы помогут ученым наблюдать за журавлями в небе Фото:

На Урале и Западной Сибири стартовал учет краснокнижного стерха и журавля. Ученые просят ямальцев сообщать о встрече с птицами в специальную анкету в интернете, сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги (ЯНАО).

«Жителей региона, увидевших в природе журавля, просим сообщить о встрече, заполнив краткую анкету, указав дату, примерное время и место встречи, количество птиц и их поведение», — говорится в официальном telegram-канале города «Лабытнанги + Харп». Заметки о птицах помогут ученым получить информацию о популяции и миграции редких северных птиц.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые из России, Казахстана и Китая начали изучать обскую популяцию стерхов. Последнее подобное исследование проводилось в ЯНАО более 30 лет назад.

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На Урале и Западной Сибири стартовал учет краснокнижного стерха и журавля. Ученые просят ямальцев сообщать о встрече с птицами в специальную анкету в интернете, сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги (ЯНАО). «Жителей региона, увидевших в природе журавля, просим сообщить о встрече, заполнив краткую анкету, указав дату, примерное время и место встречи, количество птиц и их поведение», — говорится в официальном telegram-канале города «Лабытнанги + Харп». Заметки о птицах помогут ученым получить информацию о популяции и миграции редких северных птиц. Ранее URA.RU сообщало, что ученые из России, Казахстана и Китая начали изучать обскую популяцию стерхов. Последнее подобное исследование проводилось в ЯНАО более 30 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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