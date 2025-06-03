На Урале и Западной Сибири стартовал учет краснокнижного стерха и журавля. Ученые просят ямальцев сообщать о встрече с птицами в специальную анкету в интернете, сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги (ЯНАО).
«Жителей региона, увидевших в природе журавля, просим сообщить о встрече, заполнив краткую анкету, указав дату, примерное время и место встречи, количество птиц и их поведение», — говорится в официальном telegram-канале города «Лабытнанги + Харп». Заметки о птицах помогут ученым получить информацию о популяции и миграции редких северных птиц.
Ранее URA.RU сообщало, что ученые из России, Казахстана и Китая начали изучать обскую популяцию стерхов. Последнее подобное исследование проводилось в ЯНАО более 30 лет назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!