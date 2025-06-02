В Тарко-Сале (ЯНАО) для жителей дачных поселков, оказавшихся в зоне паводка, организован вывоз людей и оказание экстренной помощи. Об этом 3 июня сообщили в администрации Пуровского района.
«Группы спасателей объезжают каждый участок на трэколах и оказывают жителям необходимую помощь», — говорится в сообщении администрации в официальном telegram-канале. По информации районных властей, специальные спасательные группы на вездеходах «Трэкол» объезжают дачные участки, чтобы эвакуировать жителей и предоставить им необходимую поддержку.
Для быстрого реагирования на обращения граждан открыта «горячая линия» по телефонам 8 (349) 972-23-10 и 112, а также создан специальный Telegram-канал. С помощью этих каналов связи жители могут оперативно сообщить о проблемах, связанных с паводком, и получить консультацию специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!