02 июня 2025

В Тарко-Сале начали эвакуацию людей с затапливаемых паводком кварталов. Видео

Паводок в Тарко-Сале затопил дачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в ЯНАО затопил дачи в Тарко-Сале
Паводок в ЯНАО затопил дачи в Тарко-Сале Фото:
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В Тарко-Сале (ЯНАО) для жителей дачных поселков, оказавшихся в зоне паводка, организован вывоз людей и оказание экстренной помощи. Об этом 3 июня сообщили в администрации Пуровского района.

«Группы спасателей объезжают каждый участок на трэколах и оказывают жителям необходимую помощь», — говорится в сообщении администрации в официальном telegram-канале. По информации районных властей, специальные спасательные группы на вездеходах «Трэкол» объезжают дачные участки, чтобы эвакуировать жителей и предоставить им необходимую поддержку.

Для быстрого реагирования на обращения граждан открыта «горячая линия» по телефонам 8 (349) 972-23-10 и 112, а также создан специальный Telegram-канал. С помощью этих каналов связи жители могут оперативно сообщить о проблемах, связанных с паводком, и получить консультацию специалистов.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) для жителей дачных поселков, оказавшихся в зоне паводка, организован вывоз людей и оказание экстренной помощи. Об этом 3 июня сообщили в администрации Пуровского района. «Группы спасателей объезжают каждый участок на трэколах и оказывают жителям необходимую помощь», — говорится в сообщении администрации в официальном telegram-канале. По информации районных властей, специальные спасательные группы на вездеходах «Трэкол» объезжают дачные участки, чтобы эвакуировать жителей и предоставить им необходимую поддержку. Для быстрого реагирования на обращения граждан открыта «горячая линия» по телефонам 8 (349) 972-23-10 и 112, а также создан специальный Telegram-канал. С помощью этих каналов связи жители могут оперативно сообщить о проблемах, связанных с паводком, и получить консультацию специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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