Тимофеев скрылся из квартиры в Челябинске неделю назад

В Челябинске найдена квартира, которую снимал подозреваемый в атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев. Нынешний квартиросъемщик подтвердил по фото, что видел этого мужчину неделю назад.
«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал мужчина сайту РИА Новости.
По данным сайта, Тимофеев жил на 17 этаже в доме, который был построен в 2019 году. Он скрылся вместе с женой за несколько дней до атаки дронов на военный аэродром.
1 июня беспилотные летательные аппараты совершили атаки на территории Иркутской и Мурманской областей. Согласно имеющимся данным, запуск дронов был осуществлен с грузового автомобиля, а их сборка проходила на складе, расположенном в Челябинске. Известно также, что Артем Тимофеев ранее проживал в Киеве, однако после начала СВО переехал к родственникам в Челябинскую область.
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