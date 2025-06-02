02 июня 2025

Тимофеев скрылся из квартиры в Челябинске неделю назад

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Артем Тимофеев подозревается в организации атаки дронов
Артем Тимофеев подозревается в организации атаки дронов Фото:
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На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

В Челябинске найдена квартира, которую снимал подозреваемый в атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев. Нынешний квартиросъемщик подтвердил по фото, что видел этого мужчину неделю назад.

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал мужчина сайту РИА Новости.

По данным сайта, Тимофеев жил на 17 этаже в доме, который был построен в 2019 году. Он скрылся вместе с женой за несколько дней до атаки дронов на военный аэродром. 

1 июня беспилотные летательные аппараты совершили атаки на территории Иркутской и Мурманской областей. Согласно имеющимся данным, запуск дронов был осуществлен с грузового автомобиля, а их сборка проходила на складе, расположенном в Челябинске. Известно также, что Артем Тимофеев ранее проживал в Киеве, однако после начала СВО переехал к родственникам в Челябинскую область.

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В Челябинске найдена квартира, которую снимал подозреваемый в атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев. Нынешний квартиросъемщик подтвердил по фото, что видел этого мужчину неделю назад. «Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал мужчина сайту РИА Новости. По данным сайта, Тимофеев жил на 17 этаже в доме, который был построен в 2019 году. Он скрылся вместе с женой за несколько дней до атаки дронов на военный аэродром.  1 июня беспилотные летательные аппараты совершили атаки на территории Иркутской и Мурманской областей. Согласно имеющимся данным, запуск дронов был осуществлен с грузового автомобиля, а их сборка проходила на складе, расположенном в Челябинске. Известно также, что Артем Тимофеев ранее проживал в Киеве, однако после начала СВО переехал к родственникам в Челябинскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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