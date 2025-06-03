В Челябинске на площади Революции 3 июня стартовал парад дорожной техники, организованный ФКУ Упрдор «Южный Урал». В нем приняли участие более 14 уральских машиностроительных компаний, представивших около 50 единиц спецтехники, включая беспилотные модели. Парад открылся выступлением вокального ансамбля МВД, передает корреспондент URA.RU.
«Без поддержки губернатора, правительства региона и администрации города это мероприятие не состоялось бы. Особую благодарность хочу выразить производителям техники: именно ваши машины помогают строить современные, безопасные дороги, объединяющие регионы и укрепляющие экономику страны», — отметил и.о. заместителя начальника Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев.
Гусев также подчеркнул, что качественная дорожная инфраструктура лежит в основе стабильного развития России. На выставке представлены инновационные разработки, включая технику для гуманитарного разминирования, тягачи, экскаваторы, бульдозеры и пожарные машины.
«Основным фактором является фактор импортозамещения. Многие единицы техники, которые представлены, собраны без иностранных компонентов. Также с нами „Движение первых“ — наше будущее. Дети, чьи технологические решения вскоре могут стать прогрессом для нашей Родины», — заявил вице-губернатор Андрей Фалейчик.
Также прошло торжественное вручение паспортов активистам «Движения первых». Церемонию провели главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев, директор издания «КП-Челябинск» Екатерина Парфенова и врио управления по вопросам миграции ГУ МВД по области Яна Голдыбаева. Во время выдачи документов Чернятьев отметил, что паспорт подтверждает принадлежность к великой нации. Кроме того, он обратился к ребятам с просьбой. «Любите Родину, помните ее историю и будьте готовы защищать ее, как наши бойцы в зоне СВО», — сказал инспектор ГФИ.
Парад продлится до 19:00 — гостей ждут VR-тренажеры, робот-манекен для отработки первой помощи, квадроциклы и другие интерактивные зоны. Подробнее о программе — в материале URA.RU.
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