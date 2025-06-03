Пермячка отсудила более полумиллиона рублей у перевозчика за падение в автобусе

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Травмы, полученные женщиной в автобусе, квалифицировали как тяжкий вред здоровью
Травмы, полученные женщиной в автобусе, квалифицировали как тяжкий вред здоровью Фото:

Суд взыскал в пользу пермячки 600 тысяч рублей после ее падения в автобусе во время ДТП. Женщина получила тяжелые травмы, сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению гражданки, получившей травму в результате падения в автобусе. Установлено, что днем 3 января 2024 года по улице Макаренко, 54 произошло ДТП с автобусом. В результате аварии заявитель получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Суд обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Перевозчик также получит штраф в 300 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

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Суд взыскал в пользу пермячки 600 тысяч рублей после ее падения в автобусе во время ДТП. Женщина получила тяжелые травмы, сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению гражданки, получившей травму в результате падения в автобусе. Установлено, что днем 3 января 2024 года по улице Макаренко, 54 произошло ДТП с автобусом. В результате аварии заявитель получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. Суд обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Перевозчик также получит штраф в 300 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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