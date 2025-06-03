Пермячка отсудила более полумиллиона рублей у перевозчика за падение в автобусе

Суд взыскал в пользу пермячки 600 тысяч рублей после ее падения в автобусе во время ДТП. Женщина получила тяжелые травмы, сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению гражданки, получившей травму в результате падения в автобусе. Установлено, что днем 3 января 2024 года по улице Макаренко, 54 произошло ДТП с автобусом. В результате аварии заявитель получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Суд обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Перевозчик также получит штраф в 300 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.
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