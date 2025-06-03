В Челябинской области грузовой вагон сошел с рельсов, ведется проверка. Видео

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Одна из тележек грузового вагона сошла с рельсов
Одна из тележек грузового вагона сошла с рельсов Фото:

В Челябинской области утром 3 июня на железнодорожной станции Кропачево сошла с рельсов одна тележка грузового вагона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, случившееся не повлияло на расписание поездов.

«По предварительной информации, утром 3 июня 2025 года на станции Кропачево при производстве ремонта пути во время подачи вагона на 24 тупиковый путь, произошел сход одной тележки грузового вагона поезда двумя колесными парами. В результате инцидента пострадавших нет. Задержек поездов не последовало», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи проводят проверку. Проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия.

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В Челябинской области утром 3 июня на железнодорожной станции Кропачево сошла с рельсов одна тележка грузового вагона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, случившееся не повлияло на расписание поездов. «По предварительной информации, утром 3 июня 2025 года на станции Кропачево при производстве ремонта пути во время подачи вагона на 24 тупиковый путь, произошел сход одной тележки грузового вагона поезда двумя колесными парами. В результате инцидента пострадавших нет. Задержек поездов не последовало», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи проводят проверку. Проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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