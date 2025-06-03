В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района 1 июня прошли массовые гуляния, приуроченные к 20-летию проекта «Академический» и Дню защиты детей. Праздничные мероприятия для жителей организовало АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), их посетило около 20 тысяч человек.
Гости участвовали в занятиях по йоге, мастер-классах по хип-хопу, бачате и латиноамериканским танцам, квестах, граффити-марафоне и розыгрыше 20 уникальных стильных тортов. Традиционным событием стал парад близнецов и двойняшек «Двойная радость».
Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, поздравляя жителей с юбилеем района и праздником детства, подчеркнул значимость развития инфраструктуры для подрастающего поколения. «Мне кажется, что в Академическом делается достаточно много, чтобы детство было счастливым, потому что детские сады и школы, которые построены здесь, действительно являются уникальными с точки зрения своей архитектуры и своей начинки», — отметил Матвеев.
Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев напомнил о преобразованиях территории за последние 20 лет — от торфоразработок до современного жилого района. «Мы гордимся своим Академическим, тем более что он такой в России — один! Это единственный объект комплексного освоения территории, который строился совместно с государством. Без поддержки государства нам, как девелоперу, было бы очень непросто построить новый, красивый и комфортный район на карте нашей страны», — подчеркнул Киселев.
Генеральный директор компании Сергей Ланцов отметил, что территорию продолжат активно развивать и дальше. «Я бы хотел поздравить тех, кто начинал, вел и довел до сегодняшнего дня этот проект. Это архитекторы, строители, инженеры — люди, которые вкладывали свои силы, ум, энергию души в наш район. Также я бы хотел поздравить наших жителей. Вы поверили в то, что с появлением первых домов дело не остановится, район будет развиваться и жить. И вы видите, что так и получилось. Я считаю, что 20 лет — только рубеж, за которым открываются дополнительные возможности для развития нашего района».
По оценкам организаторов, мероприятия посетили около 20 тысяч человек. Завершился праздник концертом кавер-группы. Также коллектив исполнил песню об Академическом, а пришедшие гости стали участниками массового караоке. Закрывала празднование 20-летия района популярная певица МакSим.
Накануне праздника у храма святых Божиих Строителей был заложен памятный камень в основании нового общественного центра. Также подписано соглашение с мэрией по размещению на территории Академического района федеральных органов.
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