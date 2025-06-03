Капитан челябинского «Трактора» Ткачев переходит в «Сибирь»

Капитан челябинского хоккейного клуба «Трактор» Владимир Ткачев в новом сезоне станет игроком новосибирской «Сибири». Об этом сообщают спортивные СМИ.
«Бывший нападающий „Трактора“ Владимир Ткачев продолжит карьеру в „Сибири“. Контракт форварда с челябинским клубом закончился 31 мая», — сообщает издание «Чемпионат».
В минувшем сезоне 31-летний Ткачев сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате, где забил 12 голов и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-14». В розыгрыше Кубка Гагарина Ткачёв провёл 21 встречу, в которых набрал 10 (3+7) очков.
Ткачев — обладатель Кубка Гагарина сезона-2017-2018 годов в составе «Ак Барса». Также Владимир является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. В составе «черно-белых» Ткачев стал серебряным призером Кубка Гагарина-2025.
В минувшем сезоне Ткачев был капитаном «Трактора». Ранее «Сибирь» объявила о подписании экс-тракториста Никиты Сошникова, проведшего последний сезон в составе владивостокского «Адмирала», Как и Ткачев, Сошников был капитаном своей команды.
Как и у Ткачева, 31 мая закончился контракт с «Трактором» у нападающего Максима Шабанова. Официальных заявлений по поводу дальнейшей карьеры Шабанова пока не было, но гендиректор клуба Иван Савин сообщал, что у клуба мало шансов сохранить лучшего нападающего клуба.
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