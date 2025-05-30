Максим Шабанов покинет челябинский «Трактор»

Нападающий Максим Шабанов, ставший по итогам сезона самым результативным игроком хоккейного клуба «Трактор», по всей вероятности покинет Челябинск. Как сообщил СМИ гендиректор клуба Иван Савин, «Трактору» нечего противопоставить поступившим хоккеисту предложениям от клубов НХЛ.
«Нам сложно будет Максима удержать. Я знаю, сколько предложений из НХЛ у него есть и насколько серьезен интерес к нему. Нам по большому счету крыть нечем. Парень амбициозный, имеет предложения. Это хорошая площадка, чтобы попробовать себя в новой лиге», — заявил Савин «РБ Спорт».
Савин добавил, что клуб благодарен Шабанову. Контракт с «Трактором» у хоккеиста заканчивается 31 мая.
Шабанову 24 года, он воспитанник клуба «Трактор». В завершившемся сезоне КХЛ нападающий стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги с 67 очками (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. Именно его результативность во многом помогла «Трактору» добраться до финала Кубка Гагарина, где челябинская команда в итоге уступила ярославскому «Локомотиву».
Шабанов также вошел в число лучших игроков лиги символической сборной сезона КХЛ 2024/2025. Награда «Золотой шлем» была вручена ему на церемонии закрытия сезона 29 мая.
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