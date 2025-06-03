«Сначала думали, что это диверсия»: челябинский ветеран КГБ вспомнил самую страшную ж/д катастрофу

В России вспоминают Ашинскую трагедию с взрывом газа и горящими поездами

04 июня 2025 в 01:10 Размер текста - 17 +

Ветеран КГБ Сергей Макеев вспомнил про Ашинскую катастрофу Фото: Александр Чуносов © URA.RU В ночь с 3 на 4 июня 1989 года в 01 часов 10 минут на 1710-м километре перегона Аша — Улу-Теляк из-за утечки газа прогремел взрыв. В момент детонации по этом участке пути навстречу друг другу следовали два пассажирских поезда: один из Новосибирска в Адлер, другой из Адлера в Новосибирск. Ветеран КГБ из Челябинска Сергей Макеев участвовал в расследовании катастрофы. В разговоре с URA.RU он назвал истинные причины трагедии, случившейся 36 лет назад. Первые мысли — произошла диверсия Сергей Макеев участвовал в расследовании катастрофы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первым вариантом, который рассматривало следствие, стала диверсия. Якобы кто-то подорвал путь в момент, когда по нему следовали составы. К расследованию подключили КГБ. «Меня ночью подняли. Я в машину и туда (на место трагедии). В Уфе был развернут штаб (по линии КГБ), которым руководил зампредседателя КГБ СССР Евгений Агеев. На первичном этапе думали, что это диверсия. Наша задача была выяснить истинные причины взрыва», — вспоминает Макеев. Сутки на ногах На перегоне Макеев пробыл неделю. Целыми днями он опрашивал людей, пытался выстроить логическую цепочку произошедшего. Результаты ежедневной работы передавались в Уфу (каждое утро Макеев ездил в столицу Республики Башкортостан для доклада). Первые результаты расследования В течение первых нескольких дней после трагедии было установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа на прилегающем трубопроводе. Почти сутки продукт под огромным давлением выходил из-за образовавшегося отверстия. «Есть компрессорная станция Ленинск, а следующая подобная станция уже на территории Башкирии. С нашей станции в Уфу докладывали, что держат давление на максимуме. Им приходил ответ, что мощности не хватает. По итогу почти сутки при максимальном давлении они перегоняли продукт», — отметил Макеев. После выяснилось, что давления не хватало из-за прорыва трубы в районе перегона. Она лопнула по шву. Вокруг скопилось большое количество газа. Люди задыхались, а у спецслужб был выходной Жители близлежащей деревни обзвонили все ведомства. Они заявляли, что дышать невозможно, воздух как будто пропитан газом. Но на календаре была суббота, все спецслужбы были на выходном. Думали, что смогут разобраться с проблемой в понедельник. Но к понедельнику исправлять ситуацию было уже поздно. Причина трагедии По словам Макеева, экспертиза установила, что пары фракции, повисшие в воздухе над перегоном, представляли собой так называемый слоеный пирог. Сами по себе они были не взрывоопасны. «Но, когда этот пирог хорошенько перемешать, он самовоспламеняется. То есть, когда поезда шли порознь, ничего не случилось. Но когда они пошли навстречу друг другу и перемешали всю эту массу — произошел взрыв», — утверждает ветеран службы. Масштабы трагедии По одним данным, при взрыве погибли 575 человек, по другим — 645. По числу жертв это самая крупная катастрофа в СССР и на постсоветском пространстве. Из 112 погибших челябинцев половина — дети. В прицепных вагонах ехали в Адлер юные воспитанники хоккейного клуба «Трактор» и два класса школы № 107 Челябинска. Чтобы помнили Сегодня на месте трагедии организован мемориал. Жители несут цветы и венки в память о жертвах катастрофы. А в академии ХК «Трактор» ежегодно проводятся памятные турниры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года в 01 часов 10 минут на 1710-м километре перегона Аша — Улу-Теляк из-за утечки газа прогремел взрыв. В момент детонации по этом участке пути навстречу друг другу следовали два пассажирских поезда: один из Новосибирска в Адлер, другой из Адлера в Новосибирск. Ветеран КГБ из Челябинска Сергей Макеев участвовал в расследовании катастрофы. В разговоре с URA.RU он назвал истинные причины трагедии, случившейся 36 лет назад. Первым вариантом, который рассматривало следствие, стала диверсия. Якобы кто-то подорвал путь в момент, когда по нему следовали составы. К расследованию подключили КГБ. «Меня ночью подняли. Я в машину и туда (на место трагедии). В Уфе был развернут штаб (по линии КГБ), которым руководил зампредседателя КГБ СССР Евгений Агеев. На первичном этапе думали, что это диверсия. Наша задача была выяснить истинные причины взрыва», — вспоминает Макеев. На перегоне Макеев пробыл неделю. Целыми днями он опрашивал людей, пытался выстроить логическую цепочку произошедшего. Результаты ежедневной работы передавались в Уфу (каждое утро Макеев ездил в столицу Республики Башкортостан для доклада). В течение первых нескольких дней после трагедии было установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа на прилегающем трубопроводе. Почти сутки продукт под огромным давлением выходил из-за образовавшегося отверстия. «Есть компрессорная станция Ленинск, а следующая подобная станция уже на территории Башкирии. С нашей станции в Уфу докладывали, что держат давление на максимуме. Им приходил ответ, что мощности не хватает. По итогу почти сутки при максимальном давлении они перегоняли продукт», — отметил Макеев. После выяснилось, что давления не хватало из-за прорыва трубы в районе перегона. Она лопнула по шву. Вокруг скопилось большое количество газа. Жители близлежащей деревни обзвонили все ведомства. Они заявляли, что дышать невозможно, воздух как будто пропитан газом. Но на календаре была суббота, все спецслужбы были на выходном. Думали, что смогут разобраться с проблемой в понедельник. Но к понедельнику исправлять ситуацию было уже поздно. По словам Макеева, экспертиза установила, что пары фракции, повисшие в воздухе над перегоном, представляли собой так называемый слоеный пирог. Сами по себе они были не взрывоопасны. «Но, когда этот пирог хорошенько перемешать, он самовоспламеняется. То есть, когда поезда шли порознь, ничего не случилось. Но когда они пошли навстречу друг другу и перемешали всю эту массу — произошел взрыв», — утверждает ветеран службы. По одним данным, при взрыве погибли 575 человек, по другим — 645. По числу жертв это самая крупная катастрофа в СССР и на постсоветском пространстве. Из 112 погибших челябинцев половина — дети. В прицепных вагонах ехали в Адлер юные воспитанники хоккейного клуба «Трактор» и два класса школы № 107 Челябинска. Сегодня на месте трагедии организован мемориал. Жители несут цветы и венки в память о жертвах катастрофы. А в академии ХК «Трактор» ежегодно проводятся памятные турниры.