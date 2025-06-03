Мальчика, рухнувшего с восьмого этажа в Екатеринбурге, готовят к новым операциям

03 июня 2025 в 14:28 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 20 мая на улице Маневровой (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Мальчик выпал с восьмого этажа в Екатеринбурге Пятилетного мальчика, который 20 мая выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, готовят к новым операциям. Об этом URA.RU сообщила его родственница. «Ему стало немного лучше. Мы все продолжаем молиться за него», — сказала собеседница агентства. Как писало URA.RU, ребенок выжил, потому что приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире момент ЧП был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Сейчас мальчик в реанимации. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятилетного мальчика, который 20 мая выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, готовят к новым операциям. Об этом URA.RU сообщила его родственница. «Ему стало немного лучше. Мы все продолжаем молиться за него», — сказала собеседница агентства. Как писало URA.RU, ребенок выжил, потому что приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире момент ЧП был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Сейчас мальчик в реанимации. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU.