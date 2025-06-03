Мальчика, рухнувшего с восьмого этажа в Екатеринбурге, готовят к новым операциям

Пятилетного мальчика, который 20 мая выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, готовят к новым операциям. Об этом URA.RU сообщила его родственница.
«Ему стало немного лучше. Мы все продолжаем молиться за него», — сказала собеседница агентства.
Как писало URA.RU, ребенок выжил, потому что приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире момент ЧП был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Сейчас мальчик в реанимации. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!