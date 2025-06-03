Мальчика, рухнувшего с восьмого этажа в Екатеринбурге, готовят к новым операциям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, высотка, многоэтажный дом, улица климова78
ЧП произошло 20 мая на улице Маневровой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мальчик выпал с восьмого этажа в Екатеринбурге

Пятилетного мальчика, который 20 мая выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, готовят к новым операциям. Об этом URA.RU сообщила его родственница.

«Ему стало немного лучше. Мы все продолжаем молиться за него», — сказала собеседница агентства.

Как писало URA.RU, ребенок выжил, потому что приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире момент ЧП был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Сейчас мальчик в реанимации. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятилетного мальчика, который 20 мая выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, готовят к новым операциям. Об этом URA.RU сообщила его родственница. «Ему стало немного лучше. Мы все продолжаем молиться за него», — сказала собеседница агентства. Как писало URA.RU, ребенок выжил, потому что приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире момент ЧП был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Сейчас мальчик в реанимации. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...