Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили село Андреевка в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. В Продвижение российских войск осуществляется в рамках формирования буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей после установления контроля над Курской областью.
По данным министерства, российские военные также нанесли удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки (Сумская область). В результате, по информации ведомства, были поражены скопления личного состава и техники двух механизированных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также подразделений территориальной обороны. Потери украинских войск составили более 230 военнослужащих, уничтожено восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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