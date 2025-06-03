Российская армия освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Минобороны РФ: группировка «Север» освободили Андреевку в Сумской области
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Армия России продолжает формировать буферную зону в Сумской области
Армия России продолжает формировать буферную зону в Сумской области Фото:
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Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили село Андреевка в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. В Продвижение российских войск осуществляется в рамках формирования буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей после установления контроля над Курской областью.

По данным министерства, российские военные также нанесли удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки (Сумская область). В результате, по информации ведомства, были поражены скопления личного состава и техники двух механизированных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также подразделений территориальной обороны. Потери украинских войск составили более 230 военнослужащих, уничтожено восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили село Андреевка в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны РФ. В Продвижение российских войск осуществляется в рамках формирования буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей после установления контроля над Курской областью. По данным министерства, российские военные также нанесли удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки (Сумская область). В результате, по информации ведомства, были поражены скопления личного состава и техники двух механизированных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также подразделений территориальной обороны. Потери украинских войск составили более 230 военнослужащих, уничтожено восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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