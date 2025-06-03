Украинские власти призвали эвакуироваться из Сумской области

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В Раде заявили о системных ошибках командования и военных администраций в Сумской области
В Раде заявили о системных ошибках командования и военных администраций в Сумской области Фото:
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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области самостоятельно эвакуироваться из региона, не дожидаясь эвакуации от властей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Давайте будем реалистами — должна предупредить и посоветовать гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, надеяться на ВСУ в сложившейся ситуации не приходится, поскольку военное командование допускает системные ошибки, а решения принимаются в условиях беспорядка и «микроменеджмента» главкома ВСУ Александра Сырского. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский не принимает необходимых решений, что способствует ухудшению ситуации.

По оценке депутата, фортификационные сооружения в Сумской области подготовлены хуже, чем в других регионах. Безуглая возложила ответственность за это как на руководство Генерального штаба ВСУ, так и на областные военные администрации.

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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области самостоятельно эвакуироваться из региона, не дожидаясь эвакуации от властей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Давайте будем реалистами — должна предупредить и посоветовать гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, надеяться на ВСУ в сложившейся ситуации не приходится, поскольку военное командование допускает системные ошибки, а решения принимаются в условиях беспорядка и «микроменеджмента» главкома ВСУ Александра Сырского. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский не принимает необходимых решений, что способствует ухудшению ситуации. По оценке депутата, фортификационные сооружения в Сумской области подготовлены хуже, чем в других регионах. Безуглая возложила ответственность за это как на руководство Генерального штаба ВСУ, так и на областные военные администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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