Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области самостоятельно эвакуироваться из региона, не дожидаясь эвакуации от властей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Давайте будем реалистами — должна предупредить и посоветовать гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, надеяться на ВСУ в сложившейся ситуации не приходится, поскольку военное командование допускает системные ошибки, а решения принимаются в условиях беспорядка и «микроменеджмента» главкома ВСУ Александра Сырского. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский не принимает необходимых решений, что способствует ухудшению ситуации.
По оценке депутата, фортификационные сооружения в Сумской области подготовлены хуже, чем в других регионах. Безуглая возложила ответственность за это как на руководство Генерального штаба ВСУ, так и на областные военные администрации.
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