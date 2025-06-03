В Кировской области следственные органы возбудили уголовное дело против ранее занимавшего пост заместителя председателя регионального законодательного собрания Владислава Гукасова. Экс-депутата подозревают в избиении женщины в присутствии ее несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщила помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по области Мария Пикулева.
«...Следователи возбудили дело в отношении бывшего заместителя председателя законодательного собрания (Закс) региона Владислава Гукасова, который избил женщину на глазах ее ребенка», — рассказала Пикулева «Ленте.ру». Она отметила, что уголовное дело было возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство.
Пикулева сообщила, что в ходе расследования действия подозреваемого также будут квалифицированы по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». В настоящее время рассматривается вопрос о выборе меры пресечения для Гусакова.
В ходе дорожного конфликта 30 мая экс-депутат нанес женщине несколько ударов по голове, назвал «жирной мразью», а также повредил ее автомобиль, сообщил telegram-канал Shot. Инцидент произошел на глазах у малолетнего ребенка потерпевшей. После Гукасов уехал с места происшествия.
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