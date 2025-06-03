В Перми новый автобус задымился во время движения

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В автобусе №77 произошел перегрев колодок
В автобусе №77 произошел перегрев колодок Фото:

В Перми во время движения задымился новый автобус №77. Он вышел на маршрут с 1 июня. Фото очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Новый автобус №77, который работает третий день, задымился во время движения», — говорится в посте. Как сообщили URA.RU в департаменте транспорта Перми, автобус сняли с линии из-за перегрева тормозных колодок.

Инцидент произошел в 13:16 на остановке «Балмошная». В городском дептрансе добавили, что никто не пострадал. Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Автобус отправили в парк на диагностику, а водитель организовал пересадку пассажиров в следующий автобус того же маршрута.

Пассажиров пересадили на следующий автобус №77
Пассажиров пересадили на следующий автобус №77
Фото:

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В Перми во время движения задымился новый автобус №77. Он вышел на маршрут с 1 июня. Фото очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Новый автобус №77, который работает третий день, задымился во время движения», — говорится в посте. Как сообщили URA.RU в департаменте транспорта Перми, автобус сняли с линии из-за перегрева тормозных колодок. Инцидент произошел в 13:16 на остановке «Балмошная». В городском дептрансе добавили, что никто не пострадал. Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Автобус отправили в парк на диагностику, а водитель организовал пересадку пассажиров в следующий автобус того же маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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