В Перми во время движения задымился новый автобус №77. Он вышел на маршрут с 1 июня. Фото очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Новый автобус №77, который работает третий день, задымился во время движения», — говорится в посте. Как сообщили URA.RU в департаменте транспорта Перми, автобус сняли с линии из-за перегрева тормозных колодок.
Инцидент произошел в 13:16 на остановке «Балмошная». В городском дептрансе добавили, что никто не пострадал. Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Автобус отправили в парк на диагностику, а водитель организовал пересадку пассажиров в следующий автобус того же маршрута.
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