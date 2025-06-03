Песков раскрыл, встретятся ли Путин и Трамп

Новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пока не планируется. Он будет организован, если это потребуется, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если он (контакт — прим. URA.RU) потребуется, он может быть организован оперативно. Пока никаких договоренностей нет», — рассказал Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. Он отметил, что та же самая ситуация складывается вокруг возможных контактов Владимира Путина и президента Турции Реджепом Эрдоганом. В ближайшие дни в графике Путина не запланировано никаких встреч и телефонных разговоров с турецким политиком.
Ранее Дмитрий Песков уже сообщал, что подготовка к новым переговорам между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не ведется. До этого лидеры России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов, после чего Путин прокомментировал итоги беседы для прессы.
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