В Кремле раскрыли подробности планов по новым переговорам Путина и Трампа

В Кремле заявили, что на данный момент не ведется подготовка к новым переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких планов нет», — так прокомментировал Песков возможность организации новой беседы между Путиным и Трампом. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран общались более двух часов. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.