В Кремле раскрыли подробности планов по новым переговорам Путина и Трампа

Кремль: на данный момент не планируются новые переговоры Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока разговора Путина и Трампа не планировалось, заявил Песков
Пока разговора Путина и Трампа не планировалось, заявил Песков Фото:

В Кремле заявили, что на данный момент не ведется подготовка к новым переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких планов нет», — так прокомментировал Песков возможность организации новой беседы между Путиным и Трампом. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран общались более двух часов. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.

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В Кремле заявили, что на данный момент не ведется подготовка к новым переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Пока никаких планов нет», — так прокомментировал Песков возможность организации новой беседы между Путиным и Трампом. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран общались более двух часов. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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