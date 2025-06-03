Челябинская молочная ферма подвергла коров риску заражения от диких животных

Производящая молоко «Агрофирма Магнезит» подвергла коров риску заражения от диких животных, не полностью огородив территорию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в работе предприятия нашли и другие нарушения.
«Во время выездной проверки должностные лица управления выявили ряд нарушений. Ферма огорожена частично, что не может препятствовать проникновению диких животных на ее территорию. Навоз буртуется на территории фермы, поскольку нет емкостей для складирования», — заявили в Россельхознадзоре.
Территорию фермы не разделили на необходимые изолированные зоны. Никак не выделены производственная, административно-хозяйственная и карантинная плошадки. К тому же обнаружились несоответствия в данных о поголовье скота. Это мешает контролировать работу фермы и здоровье животных.
Молочно-товарную ферму проверяющие признали виновной в нарушении ветеринарных требований. Компанию привлекли к административной ответственности. В 2021 году предприятие Россельхознадзор уже проверял. Теперь обнаружилось, что не все предписания производитель выполнил.
«Агрофирма Магнезит» должна устранить недостатки. Это убережет от рисков здоровье скота и обеспечит соблюдение ветеринарных стандартов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис компании. Ответ будет опубликован при поступлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!