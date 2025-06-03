Челябинец Тимофеев, причастный к запуску БПЛА с фур, скрылся в Казахстане

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Тимофеев может скрываться в Казахстане
Тимофеев может скрываться в Казахстане Фото:
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

Украинец Артем Тимофеев, который проживал в последние годы в Челябинской области и может быть причастен к атаке БПЛА на аэродромы в регионах России, с женой Екатериной уехал в Казахстан. Об это Екатерина написала сама. 

«Я сейчас в тачке с собакой, котом, еду из Челябы в Астану <...> и пишу. Вот так я вас люблю», — написала Екатерина в своем telegram-канале, пишет Mash. Сообщение было опубликовано 28 мая, за четыре дня до случившегося. 

Тимофееву могли принадлежать фуры, из которых вылетали БПЛА. Дроны собирали в арендованном в Челябинске помещении по Свердловскому проспекту. 

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Украинец Артем Тимофеев, который проживал в последние годы в Челябинской области и может быть причастен к атаке БПЛА на аэродромы в регионах России, с женой Екатериной уехал в Казахстан. Об это Екатерина написала сама.  «Я сейчас в тачке с собакой, котом, еду из Челябы в Астану <...> и пишу. Вот так я вас люблю», — написала Екатерина в своем telegram-канале, пишет Mash. Сообщение было опубликовано 28 мая, за четыре дня до случившегося.  Тимофееву могли принадлежать фуры, из которых вылетали БПЛА. Дроны собирали в арендованном в Челябинске помещении по Свердловскому проспекту. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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