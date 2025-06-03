Челябинец Тимофеев, причастный к запуску БПЛА с фур, скрылся в Казахстане

Украинец Артем Тимофеев, который проживал в последние годы в Челябинской области и может быть причастен к атаке БПЛА на аэродромы в регионах России, с женой Екатериной уехал в Казахстан. Об это Екатерина написала сама.
«Я сейчас в тачке с собакой, котом, еду из Челябы в Астану <...> и пишу. Вот так я вас люблю», — написала Екатерина в своем telegram-канале, пишет Mash. Сообщение было опубликовано 28 мая, за четыре дня до случившегося.
Тимофееву могли принадлежать фуры, из которых вылетали БПЛА. Дроны собирали в арендованном в Челябинске помещении по Свердловскому проспекту.
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