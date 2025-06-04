Четыре звезды закатят бесплатные шоу в Екатеринбурге: афиша на выходные

На фестивале «Движение» в Екатеринбурге бесплатно выступит «Комната культуры»

04 июня 2025 в 19:04 Размер текста - 17 +

Концерты проведут под открытым небом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге пройдет несколько бесплатных концертов популярных артистов: «Комната культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Заточка» выступят на фестивале «Движение» 7 и 8 июня. Также Юлия Савичева споет на футбольном матче, пройдет премьерный кинопоказ с актером Романом Постоваловым, а рэпер Voskresenskii выступит на ночной вечеринке у бассейна. Самые яркие события с 6 по 8 июня — в афише URA.RU. 6 июня Концерт блогера CMH (16+) Популярный в соцсетях Crazy Mega Hell не только снимает ролики, но и поет. В Екатеринбурге он презентует новый альбом и проведет встречу с фанатами. Мероприятие пройдет в концерт-холле «Свобода» в 19:00, билеты — от 1900 рублей. «Краски» дадут камерный концерт Фото: Размик Закарян © URA.RU Концерт группы «Краски» (18+) Авторы таких хитов, как «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и «Старший брат», устраивают концерт в ресторане «Максимилианс». Гостей ждут в 22:00, билеты — от 1900 рублей. Сказка с оркестром в Летнем театре (6+) Детская филармония представит «Сказку о царе Салтане». Трехчасовую оперу Николая Римского-Корсакова сократили до часа, поэтому она идеально подойдет для детей. Необычно отметить день рождения поэта Александра Пушкина можно в Летнем театре парка Маяковского в 19:00, билеты — от 400 рублей. Спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» (18+) Театральную постановку по знаменитому роману Кена Кизи покажут в Свердловском театре драмы. Историю о жизни в психиатрической клинике представят в 18:30, билеты — от 300 рублей. 7 июня Фестиваль «Движение» (0+) Второй сезон фестиваля вновь пройдет в двух городах — Екатеринбурге и Верхней Пышме. Гостей ждут мотопарад, соревнования спортсменов, кастом-шоу, лектории, автограф-сессия Кости Цзю, гастрофестиваль и концерты звезд — Найка Борзова, «Комнаты культуры», «Заточки» и Дианы Арбениной. Начало — в 11:00, вход свободный. Концерт NЮ (16+) Автор хитов «Веснушки», «Никто» и «Некуда бежать» Юрий Николаенко устроит шоу на одной из самых крупных площадок города. Концерт пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 20:00, все билеты недалеко от сцены уже раскупили, но есть шанс урвать места на балконе и бельэтаже, стоят они от 2500 рублей. Слушателей приглашают на уличный концерт в ЦПКиО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «МультХиты в стиле джаз: Макс Юдин и Ирина Макарова» (0+) Музыканты исполнят песни из любимых картин «Союзмультфильма». Параллельно на большом экране будут показывать фрагменты мультфильмов. Мероприятие подойдет для детей и взрослых. Планируется два показа — в 15:00 и 18:00, вход — от 800 рублей. Вечеринка «Вечно молодой» (18+) Вечеринка с песнями 90-х и «нулевых» предназначена только для совершеннолетних. Мировые суперхиты и русская классика прозвучат в концерт-холле «Свобода» в 23:00, вход — от 450 рублей. «Стая POOL» (18+) В Екатеринбург возвращаются летние ночные вечеринки с бассейном. Гостей ждут четыре музыкальные сцены, яркие хедлайнеры — Voskresenskii, Cherocky, Gorilla Glue, LIL NAKUR, шоу-перформанс, теплый бассейн, четыре бара и ресторан, парк аттракционов на песке и маркет. Тусовка пройдет на пляже CUBA CUBA в 22:00, билеты — от 1899 рублей. Встреча с актером Романом Постоваловым (6+) Премьерный показ фильма «Артек. Сквозь Столетия» пройдет в «КАРО 10 Радуга Парк». Зрители не только увидят картину, но и смогут обсудить ее с Романом Постоваловым, исполнившим главную роль. Начало мероприятия в 15:00, билеты стоят 550 рублей. 8 июня Юлия Савичева на Winline Суперкубка России (0+) Певица стала хедлайнером Winline Суперкубка России 2025. Савичева выступит перед матчем между женскими футбольными командами «Локомотив» и «Зенит». Всех болельщиков ждут в 16:30, начало спортивного состязания — в 17:00, билеты — от 300 рублей. Ферма находится в живописном месте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тур на форелевую ферму (6+) Также в выходные можно отправиться в тур. Туристы увидят плотину Михайловского водохранилища, смогут подняться на горы Любви и Воронину, посетить форелевую ферму, попробовать поймать там рыбу, угоститься ухой, стейками и чаем. Кроме этого, в программе — посещение села Аракаево и Оленьих ручьев. Группа отправится на автобусе от ТЦ «Дирижабль» в 9:00, тур обойдется от 3200 рублей на человека без обеда, если в планах попробовать деликатесы на ферме, то сверху придется доплатить 990 рублей. «Тагил ультра трейл» (6+) В окрестностях горы Белой под Нижним Тагилом пройдет спортивный фестиваль. Участники смогут выбрать одну из пяти дистанций: 5 км (скандинавская ходьба), 10, 21 или 35 км (круговой маршрут), а также основной 65-километровый забег, который пройдет по прямой линии вдоль старой железнодорожной насыпи. Старт всех маршрутов назначен на 7:00. После завершения соревнований у Дома пряхи в поселке Висимо-Уткинск пройдет ярмарка мастеров и выступление духового оркестра. Слоты для спортсменов уже закончились, но мероприятие можно посетить бесплатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пройдет несколько бесплатных концертов популярных артистов: «Комната культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Заточка» выступят на фестивале «Движение» 7 и 8 июня. Также Юлия Савичева споет на футбольном матче, пройдет премьерный кинопоказ с актером Романом Постоваловым, а рэпер Voskresenskii выступит на ночной вечеринке у бассейна. Самые яркие события с 6 по 8 июня — в афише URA.RU. Концерт блогера CMH (16+) Популярный в соцсетях Crazy Mega Hell не только снимает ролики, но и поет. В Екатеринбурге он презентует новый альбом и проведет встречу с фанатами. Мероприятие пройдет в концерт-холле «Свобода» в 19:00, билеты — от 1900 рублей. Концерт группы «Краски» (18+) Авторы таких хитов, как «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и «Старший брат», устраивают концерт в ресторане «Максимилианс». Гостей ждут в 22:00, билеты — от 1900 рублей. Сказка с оркестром в Летнем театре (6+) Детская филармония представит «Сказку о царе Салтане». Трехчасовую оперу Николая Римского-Корсакова сократили до часа, поэтому она идеально подойдет для детей. Необычно отметить день рождения поэта Александра Пушкина можно в Летнем театре парка Маяковского в 19:00, билеты — от 400 рублей. Спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» (18+) Театральную постановку по знаменитому роману Кена Кизи покажут в Свердловском театре драмы. Историю о жизни в психиатрической клинике представят в 18:30, билеты — от 300 рублей. Фестиваль «Движение» (0+) Второй сезон фестиваля вновь пройдет в двух городах — Екатеринбурге и Верхней Пышме. Гостей ждут мотопарад, соревнования спортсменов, кастом-шоу, лектории, автограф-сессия Кости Цзю, гастрофестиваль и концерты звезд — Найка Борзова, «Комнаты культуры», «Заточки» и Дианы Арбениной. Начало — в 11:00, вход свободный. Концерт NЮ (16+) Автор хитов «Веснушки», «Никто» и «Некуда бежать» Юрий Николаенко устроит шоу на одной из самых крупных площадок города. Концерт пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 20:00, все билеты недалеко от сцены уже раскупили, но есть шанс урвать места на балконе и бельэтаже, стоят они от 2500 рублей. «МультХиты в стиле джаз: Макс Юдин и Ирина Макарова» (0+) Музыканты исполнят песни из любимых картин «Союзмультфильма». Параллельно на большом экране будут показывать фрагменты мультфильмов. Мероприятие подойдет для детей и взрослых. Планируется два показа — в 15:00 и 18:00, вход — от 800 рублей. Вечеринка «Вечно молодой» (18+) Вечеринка с песнями 90-х и «нулевых» предназначена только для совершеннолетних. Мировые суперхиты и русская классика прозвучат в концерт-холле «Свобода» в 23:00, вход — от 450 рублей. «Стая POOL» (18+) В Екатеринбург возвращаются летние ночные вечеринки с бассейном. Гостей ждут четыре музыкальные сцены, яркие хедлайнеры — Voskresenskii, Cherocky, Gorilla Glue, LIL NAKUR, шоу-перформанс, теплый бассейн, четыре бара и ресторан, парк аттракционов на песке и маркет. Тусовка пройдет на пляже CUBA CUBA в 22:00, билеты — от 1899 рублей. Встреча с актером Романом Постоваловым (6+) Премьерный показ фильма «Артек. Сквозь Столетия» пройдет в «КАРО 10 Радуга Парк». Зрители не только увидят картину, но и смогут обсудить ее с Романом Постоваловым, исполнившим главную роль. Начало мероприятия в 15:00, билеты стоят 550 рублей. Юлия Савичева на Winline Суперкубка России (0+) Певица стала хедлайнером Winline Суперкубка России 2025. Савичева выступит перед матчем между женскими футбольными командами «Локомотив» и «Зенит». Всех болельщиков ждут в 16:30, начало спортивного состязания — в 17:00, билеты — от 300 рублей. Тур на форелевую ферму (6+) Также в выходные можно отправиться в тур. Туристы увидят плотину Михайловского водохранилища, смогут подняться на горы Любви и Воронину, посетить форелевую ферму, попробовать поймать там рыбу, угоститься ухой, стейками и чаем. Кроме этого, в программе — посещение села Аракаево и Оленьих ручьев. Группа отправится на автобусе от ТЦ «Дирижабль» в 9:00, тур обойдется от 3200 рублей на человека без обеда, если в планах попробовать деликатесы на ферме, то сверху придется доплатить 990 рублей. «Тагил ультра трейл» (6+) В окрестностях горы Белой под Нижним Тагилом пройдет спортивный фестиваль. Участники смогут выбрать одну из пяти дистанций: 5 км (скандинавская ходьба), 10, 21 или 35 км (круговой маршрут), а также основной 65-километровый забег, который пройдет по прямой линии вдоль старой железнодорожной насыпи. Старт всех маршрутов назначен на 7:00. После завершения соревнований у Дома пряхи в поселке Висимо-Уткинск пройдет ярмарка мастеров и выступление духового оркестра. Слоты для спортсменов уже закончились, но мероприятие можно посетить бесплатно.