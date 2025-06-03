В ДТП под Челябинском погиб младенец, которого мать не удержала в руках

В аварии, которая произошла рано утром 2 июня в Кунашакском районе Челябинской области, погиб грудной ребенок. Его при столкновении не смогла удержать на руках мать. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«Младенец перевозился с нарушением правил: девочку держала на руках 26-летняя мать, сидевшая на заднем пассажирском сиденье. Ребенок скончался в течение суток в медучреждении», — уточнили в пресс-службе ведомства. Женщина с ребенком, а также водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.
По данным источника URA.RU, младенец поступил в челябинскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Девочка родилась в 2025 году. Мать ребенка 1999 года рождения не пострадала.
Также травмы получил водитель, у него ушибы колен и локтей, он в больнице Кунашака. Кроме него, в машине находилась 45-летняя пассажирка, она госпитализирована в ГКБ №6 с травмами груди и живота.
По данным облГАИ, авария произошла 2 июня примерно в 07:30 на 14-м километре трассы «Кунашак — Сары — подъезд к Екатеринбургу». Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ-211440, мужчина 2003 года рождения, допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-330227, водитель которого (1963 года рождения) совершал поворот налево. Оба транспортных средства двигались в одном направлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.
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