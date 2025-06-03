В Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб мотоциклист. Видео

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Причины ДТП устанавливаются
Причины ДТП устанавливаются Фото:

В Частоозерском округе (Курганская область) 3 июня на трассе «Иртыш» в результате ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла около 11:00 на 450-м километре автодороги. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ Patriot (мужчина 1960 года рождения), при развороте не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. В результате столкновения, водитель мотоцикла (мужчина 1968 года рождения) получил травмы несовместимые с жизнью», — пишут в ГАИ.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и проявления особой внимательности к мотоциклистам, которые более уязвимы на дороге.

С начала мотосезона в Курганской области уже произошло несколько серьезных ДТП с участием мотоциклистов. В мае в Катайском округе водитель мотоцикла без прав и шлема врезался в опору газопровода, оба участника аварии получили травмы. Ранее в Кургане в результате аналогичного столкновения, когда водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, погибла пассажирка двухколесного транспорта.

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В Частоозерском округе (Курганская область) 3 июня на трассе «Иртыш» в результате ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла около 11:00 на 450-м километре автодороги. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте». «По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ Patriot (мужчина 1960 года рождения), при развороте не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. В результате столкновения, водитель мотоцикла (мужчина 1968 года рождения) получил травмы несовместимые с жизнью», — пишут в ГАИ. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и проявления особой внимательности к мотоциклистам, которые более уязвимы на дороге. С начала мотосезона в Курганской области уже произошло несколько серьезных ДТП с участием мотоциклистов. В мае в Катайском округе водитель мотоцикла без прав и шлема врезался в опору газопровода, оба участника аварии получили травмы. Ранее в Кургане в результате аналогичного столкновения, когда водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, погибла пассажирка двухколесного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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