В Кургане после ДТП загорелся мотоцикл, а девушка-пассажирка скончалась. Видео

В Кургане после ДТП скончалась девушка
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Авария унесла жизнь пассажирки мотоцикла (архивное фото)
Авария унесла жизнь пассажирки мотоцикла (архивное фото) Фото:

В Кургане врачи борются за жизнь мотоциклиста, пострадавшего в результате серьезного ДТП с возгоранием, которое произошло 9 апреля на улице Красина в областном центре. Авария унесла жизнь пассажирки мотоцикла — молодой женщины, которая спустя неделю скончалась в медучреждении. Об этом сообщили в региональном отделении Госавтоинспекции. 

Водитель автомобиля Renault, выезжая из двора на улицу Красина в районе дома 86, не предоставил преимущество мотоциклисту, что привело к столкновению транспортных средств и последующему возгоранию. «Водитель мотоцикла и пассажир (девушка 1991 года рождения) с тяжелыми травмами были госпитализированы. Спустя неделю пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пишет ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что с началом мотосезона увеличивается количество происшествий с участием мотоциклистов, которые зачастую получают тяжелые травмы из-за отсутствия средств пассивной безопасности. Представители ведомства призывают водителей мототранспорта строго соблюдать правила дорожной безопасности, использовать экипировку и быть максимально внимательными на дороге. Помимо этого, автомобилистам рекомендуется проявлять уважение к другим участникам движения, поскольку именно от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало, что после этого ДТП загорелся мотоцикл. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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В Кургане врачи борются за жизнь мотоциклиста, пострадавшего в результате серьезного ДТП с возгоранием, которое произошло 9 апреля на улице Красина в областном центре. Авария унесла жизнь пассажирки мотоцикла — молодой женщины, которая спустя неделю скончалась в медучреждении. Об этом сообщили в региональном отделении Госавтоинспекции.  Водитель автомобиля Renault, выезжая из двора на улицу Красина в районе дома 86, не предоставил преимущество мотоциклисту, что привело к столкновению транспортных средств и последующему возгоранию. «Водитель мотоцикла и пассажир (девушка 1991 года рождения) с тяжелыми травмами были госпитализированы. Спустя неделю пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пишет ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что с началом мотосезона увеличивается количество происшествий с участием мотоциклистов, которые зачастую получают тяжелые травмы из-за отсутствия средств пассивной безопасности. Представители ведомства призывают водителей мототранспорта строго соблюдать правила дорожной безопасности, использовать экипировку и быть максимально внимательными на дороге. Помимо этого, автомобилистам рекомендуется проявлять уважение к другим участникам движения, поскольку именно от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что после этого ДТП загорелся мотоцикл. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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