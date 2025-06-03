К ликвидации паводка в Тарко-Сале подключилось МЧС

В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 июня введен режим повышенной готовности для экстренных служб из-за подтопления дачных участков в южной части города. Причиной паводка стали не только заторы на реках, но и резкое повышение температуры, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В целях своевременного реагирования сил и средств звена территориальной подсистемы организовано непрерывное взаимодействие с заинтересованными службами и руководящим составом муниципального образования Пуровский район», — говорится в сообщении МЧС в официальном telegram-канале. По данным ведомства, причиной подтопления стало аномальное потепление: температура воздуха превышает средние значения на 10 градусов, что привело к обильному снеготаянию.
С 13:00 3 июня для органов управления и сил МЧС по ЯНАО действует режим «Повышенная готовность». Оперативная группа Главного управления МЧС (2-й эшелон) отправилась в Тарко-Сале для координации действий и оказания помощи местным властям. Дополнительно из Ноябрьска в город была направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части МЧС, чтобы поддержать население в условиях возможного ухудшения паводковой ситуации.
В настоящее время на подтопленных территориях продолжается мониторинг уровня воды, осуществляется взаимодействие между муниципальными и экстренными службами. Решение о дальнейшем режиме работы будет принято в зависимости от развития ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!