К ликвидации паводка в Тарко-Сале подключилось МЧС

МЧС подняли по режиму «Повышенная готовность» для ликвидации паводка в ЯНАО
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МЧС подключилось к ликвидации паводка в Тарко-Сале
МЧС подключилось к ликвидации паводка в Тарко-Сале Фото:
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В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 июня введен режим повышенной готовности для экстренных служб из-за подтопления дачных участков в южной части города. Причиной паводка стали не только заторы на реках, но и резкое повышение температуры, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В целях своевременного реагирования сил и средств звена территориальной подсистемы организовано непрерывное взаимодействие с заинтересованными службами и руководящим составом муниципального образования Пуровский район», — говорится в сообщении МЧС в официальном telegram-канале. По данным ведомства, причиной подтопления стало аномальное потепление: температура воздуха превышает средние значения на 10 градусов, что привело к обильному снеготаянию.

С 13:00 3 июня для органов управления и сил МЧС по ЯНАО действует режим «Повышенная готовность». Оперативная группа Главного управления МЧС (2-й эшелон) отправилась в Тарко-Сале для координации действий и оказания помощи местным властям. Дополнительно из Ноябрьска в город была направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части МЧС, чтобы поддержать население в условиях возможного ухудшения паводковой ситуации.

В настоящее время на подтопленных территориях продолжается мониторинг уровня воды, осуществляется взаимодействие между муниципальными и экстренными службами. Решение о дальнейшем режиме работы будет принято в зависимости от развития ситуации.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) 3 июня введен режим повышенной готовности для экстренных служб из-за подтопления дачных участков в южной части города. Причиной паводка стали не только заторы на реках, но и резкое повышение температуры, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В целях своевременного реагирования сил и средств звена территориальной подсистемы организовано непрерывное взаимодействие с заинтересованными службами и руководящим составом муниципального образования Пуровский район», — говорится в сообщении МЧС в официальном telegram-канале. По данным ведомства, причиной подтопления стало аномальное потепление: температура воздуха превышает средние значения на 10 градусов, что привело к обильному снеготаянию. С 13:00 3 июня для органов управления и сил МЧС по ЯНАО действует режим «Повышенная готовность». Оперативная группа Главного управления МЧС (2-й эшелон) отправилась в Тарко-Сале для координации действий и оказания помощи местным властям. Дополнительно из Ноябрьска в город была направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части МЧС, чтобы поддержать население в условиях возможного ухудшения паводковой ситуации. В настоящее время на подтопленных территориях продолжается мониторинг уровня воды, осуществляется взаимодействие между муниципальными и экстренными службами. Решение о дальнейшем режиме работы будет принято в зависимости от развития ситуации.
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