Больницы просят Пермский государственный медицинский университет подготовить десятки врачей

В Пермском крае больницы поликлиники и медицинские центры остро нуждаются в медицинских специалистах. Они готовы принять на работу студентов-целевиков, которых готовят в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ). Предложения учреждений о заключении договоров о целевом обучении (специалитет, бакалавриат, ординатура) на 2025 год размещены на сайте министерства здравоохранения Прикамья.
Так, больше всего заявок — 32 — поступило на подготовку анестезиологов-реаниматологов. Специалистов этого направления ждут, к примеру, пермские ГКБ № 1 и №3, и №4, а также главные больницы Березников, Соликамска, Чайковского, Кунгура и других.
В числе других востребованных специалистов — педиатры (26 заявок), терапевты (24 заявки), онкологи, офтальмологи и прочие. Так, на подготовку врачей по специальности «хирургия» от больниц поступила 21 заявка, тогда как квота приема на целевое обучение почти вдвое меньше — 13 человек.
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