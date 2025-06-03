Больницы просят Пермский государственный медицинский университет подготовить десятки врачей

В Пермском крае больницам не хватает анестезиологов, педиатров и терапевтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Больницы направили в ПГМУ заявки на обучение студентов-целевиков
Больницы направили в ПГМУ заявки на обучение студентов-целевиков Фото:

В Пермском крае больницы поликлиники и медицинские центры остро нуждаются в медицинских специалистах. Они готовы принять на работу студентов-целевиков, которых готовят в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ). Предложения учреждений о заключении договоров о целевом обучении (специалитет, бакалавриат, ординатура) на 2025 год размещены на сайте министерства здравоохранения Прикамья.

Так, больше всего заявок — 32 — поступило на подготовку анестезиологов-реаниматологов. Специалистов этого направления ждут, к примеру, пермские ГКБ № 1 и №3, и №4, а также главные больницы Березников, Соликамска, Чайковского, Кунгура и других. 

В числе других востребованных специалистов — педиатры (26 заявок), терапевты (24 заявки), онкологи, офтальмологи и прочие. Так, на подготовку врачей по специальности «хирургия» от больниц поступила 21 заявка, тогда как квота приема на целевое обучение почти вдвое меньше — 13 человек.

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В Пермском крае больницы поликлиники и медицинские центры остро нуждаются в медицинских специалистах. Они готовы принять на работу студентов-целевиков, которых готовят в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ). Предложения учреждений о заключении договоров о целевом обучении (специалитет, бакалавриат, ординатура) на 2025 год размещены на сайте министерства здравоохранения Прикамья. Так, больше всего заявок — 32 — поступило на подготовку анестезиологов-реаниматологов. Специалистов этого направления ждут, к примеру, пермские ГКБ № 1 и №3, и №4, а также главные больницы Березников, Соликамска, Чайковского, Кунгура и других.  В числе других востребованных специалистов — педиатры (26 заявок), терапевты (24 заявки), онкологи, офтальмологи и прочие. Так, на подготовку врачей по специальности «хирургия» от больниц поступила 21 заявка, тогда как квота приема на целевое обучение почти вдвое меньше — 13 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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