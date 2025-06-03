Следком признал терактом атаку ВСУ на ж/д пути в России

Следственный комитет квалифицировал подрыв ж/д путей, которые ВСУ осуществили 1 июня, как теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тогда, вследствие украинской атаки, обрушился мост в Брянской области, погибли семь человек.
«Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты», — заявила Светлана Петренко. Ее слова публикует официальный telegram-канал Следственного комитета России.
Ранее ВСУ атаковали ж/д пути в Брянской области, тогда погибло семь человек, 35 были ранены. Украина подорвала автомобильный мост над железной дорогой, когда под ним проходил пассажирский поезд. Движение было временно остановлено.
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