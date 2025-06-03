Следком признал терактом атаку ВСУ на ж/д пути в России

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Подрыв ж/д путей Украиной является терактом
Подрыв ж/д путей Украиной является терактом Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Следственный комитет квалифицировал подрыв ж/д путей, которые ВСУ осуществили 1 июня, как теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тогда, вследствие украинской атаки, обрушился мост в Брянской области, погибли семь человек. 

«Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты», — заявила Светлана Петренко. Ее слова публикует официальный telegram-канал Следственного комитета России.

Ранее ВСУ атаковали ж/д пути в Брянской области, тогда погибло семь человек, 35 были ранены. Украина подорвала автомобильный мост над железной дорогой, когда под ним проходил пассажирский поезд. Движение было временно остановлено.

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Следственный комитет квалифицировал подрыв ж/д путей, которые ВСУ осуществили 1 июня, как теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тогда, вследствие украинской атаки, обрушился мост в Брянской области, погибли семь человек.  «Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты», — заявила Светлана Петренко. Ее слова публикует официальный telegram-канал Следственного комитета России. Ранее ВСУ атаковали ж/д пути в Брянской области, тогда погибло семь человек, 35 были ранены. Украина подорвала автомобильный мост над железной дорогой, когда под ним проходил пассажирский поезд. Движение было временно остановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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