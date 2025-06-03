Челябинцы на школьный выпускной готовы потратить 30 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбирая наряды для выпускников, 45% родителей хотели бы уложиться в 10 000 рублей
Выбирая наряды для выпускников, 45% родителей хотели бы уложиться в 10 000 рублей Фото:

Выпускной ребенка обойдется челябинцам в 32 000 рублей. Из них 21 000 рублей они планируют потратить на празднование, а 11 000 — на вечернее платье или костюм. При этом большинство родителей выбирают образ на выпуск вместе с будущими выпускниками, а главный критерий — чтобы ребенку все нравилось. О проведенном исследовании сообщили в пресс-службе «Авито».

«В Челябинске старшеклассники планируют отмечать выпускной на природе (41%) и в школе (32%). При этом 15% отправятся отмечать в ресторан или в банкетный зал», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на то, что большинство родителей готовы потратить на образ ребенка на выпускной 11 000 рублей, 45% хотели бы уложиться в 10 000 рублей. Также согласно исследованию, 26% заложили бюджет от 10 001 до 15 000 рублей, 24% — от 15 001 до 30 000 рублей.

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Выпускной ребенка обойдется челябинцам в 32 000 рублей. Из них 21 000 рублей они планируют потратить на празднование, а 11 000 — на вечернее платье или костюм. При этом большинство родителей выбирают образ на выпуск вместе с будущими выпускниками, а главный критерий — чтобы ребенку все нравилось. О проведенном исследовании сообщили в пресс-службе «Авито». «В Челябинске старшеклассники планируют отмечать выпускной на природе (41%) и в школе (32%). При этом 15% отправятся отмечать в ресторан или в банкетный зал», — сообщили в пресс-службе. Несмотря на то, что большинство родителей готовы потратить на образ ребенка на выпускной 11 000 рублей, 45% хотели бы уложиться в 10 000 рублей. Также согласно исследованию, 26% заложили бюджет от 10 001 до 15 000 рублей, 24% — от 15 001 до 30 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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