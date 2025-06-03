В Челябинске запретят движение мотоциклов в ночное время на проспекте Ленина. Ограничения будут действовать от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда с 22:00 до 6:00.
"Ограничения будут действовать на участке от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда ежедневно с 22:00 до 06:00. Соответствующие дорожные знаки планируется устанавливать постепенно, поэтому просим мотоциклистов быть внимательными", — сообщает telegram-канал "Челябинский дорожник".
Запрет вводится после многочисленных жалоб жителей и для увеличения безопасности движения. Соответствующее постановление было согласовано администрацией города совместно с ГАИ. Аналогичные меры по ограничению движения мототранспорта уже введены в ряде других крупных городов России.
Ограничения не затрагивают мотоциклы, осуществляющие обслуживание предприятий, расположенных в пределах обозначенной зоны, а также транспорт, принадлежащий жителям, проживающим или работающим на этом участке, либо обслуживающий их. В подобных случаях въезд и выезд допускается через ближайший к месту назначения перекресток.
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