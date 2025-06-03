По центру Челябинска мотоциклистам запретят ездить ночью. Карта

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Ночные заезды больше не состоятся (архивное фото)
Ночные заезды больше не состоятся (архивное фото) Фото:

В Челябинске запретят движение мотоциклов в ночное время на проспекте Ленина. Ограничения будут действовать от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда с 22:00 до 6:00.

"Ограничения будут действовать на участке от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда ежедневно с 22:00 до 06:00. Соответствующие дорожные знаки планируется устанавливать постепенно, поэтому просим мотоциклистов быть внимательными", — сообщает telegram-канал "Челябинский дорожник".

Запрет вводится после многочисленных жалоб жителей и для увеличения безопасности движения. Соответствующее постановление было согласовано администрацией города совместно с ГАИ. Аналогичные меры по ограничению движения мототранспорта уже введены в ряде других крупных городов России.

Ограничения не затрагивают мотоциклы, осуществляющие обслуживание предприятий, расположенных в пределах обозначенной зоны, а также транспорт, принадлежащий жителям, проживающим или работающим на этом участке, либо обслуживающий их. В подобных случаях въезд и выезд допускается через ближайший к месту назначения перекресток.

По проспекту Ленина больше не покататься на мотоциклах по ночам
По проспекту Ленина больше не покататься на мотоциклах по ночам
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В Челябинске запретят движение мотоциклов в ночное время на проспекте Ленина. Ограничения будут действовать от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда с 22:00 до 6:00. "Ограничения будут действовать на участке от улицы Лесопарковой до улицы Героев Танкограда ежедневно с 22:00 до 06:00. Соответствующие дорожные знаки планируется устанавливать постепенно, поэтому просим мотоциклистов быть внимательными", — сообщает telegram-канал "Челябинский дорожник". Запрет вводится после многочисленных жалоб жителей и для увеличения безопасности движения. Соответствующее постановление было согласовано администрацией города совместно с ГАИ. Аналогичные меры по ограничению движения мототранспорта уже введены в ряде других крупных городов России. Ограничения не затрагивают мотоциклы, осуществляющие обслуживание предприятий, расположенных в пределах обозначенной зоны, а также транспорт, принадлежащий жителям, проживающим или работающим на этом участке, либо обслуживающий их. В подобных случаях въезд и выезд допускается через ближайший к месту назначения перекресток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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