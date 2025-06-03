Издатель игры World of Tanks признан экстремистом на территории России

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» (внесена в перечень экстремистов и террористов), одного из крупнейших российских издателей компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», признал ее экстремистской организацией и обратил все ее активы в доход государства. Об этом сообщают журналисты зала суда.
«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Запретить деятельность ООО „Леста“, ООО „Леста геймс эдженси“, ООО „Леста геймс Москва“. Обратить 100% долей этих юрлиц в доход Российской Федерации», — огласил решение председатель суда Михаил Строгонов. Он уточнил, что решение вступает в силу немедленно, его слова передает ТАСС. Отмечается, что «Леста» внесена в список террористов и экстремистов в РФ.
Генеральная прокуратура ранее подала иск в интересах РФ и в целях защиты прав неопределенного круга лиц к владельцам компании Виктору Кислому и Малику Хатажаеву, а также к связанным с ними юридическим лицам. Ведомство обосновало требование тем, что компании, по данным следствия, осуществляли экстремистскую деятельность, связанную с поддержкой Вооруженных сил Украины.
Суд рассмотрел материалы дела и принял решение полностью удовлетворить требования прокуратуры. В связи с этим вся собственность и доли компаний переходят в распоряжение государства. Представители ответчиков на заседании присутствовали, однако их позиция по существу исковых требований в материалах процесса подробно не раскрывалась.
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