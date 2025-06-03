Ливень обрушился на Челябинск примерно в 18:05
На Челябинск вечером 3 июня обрушился сильный дождь с грозой. Температура воздуха сохраняется на отметке 22 градуса выше нуля, сообщает корреспондент URA.RU.
«Ливень сильный, молнии сверкают. Гром продолжает греметь», — передает корреспондент.
Ранее синоптики челябинского гидрометцентра сообщали, что 3 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди и ливни обещали ночью. Метеорологи пообещали похолодание на 16 градусов. Из Челябинской области постепенно уходит аномальная жара.
Сильный дождь сопровождается громом и молниями
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