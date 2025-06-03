На Челябинск обрушилась гроза. Фото

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Ливень обрушился на Челябинск примерно в 18:05
Ливень обрушился на Челябинск примерно в 18:05 Фото:

На Челябинск вечером 3 июня обрушился сильный дождь с грозой. Температура воздуха сохраняется на отметке 22 градуса выше нуля, сообщает корреспондент URA.RU.

«Ливень сильный, молнии сверкают. Гром продолжает греметь», — передает корреспондент.

Ранее синоптики челябинского гидрометцентра сообщали, что 3 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди и ливни обещали ночью. Метеорологи пообещали похолодание на 16 градусов. Из Челябинской области постепенно уходит аномальная жара.

Сильный дождь сопровождается громом и молниями
Сильный дождь сопровождается громом и молниями
Фото:

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На Челябинск вечером 3 июня обрушился сильный дождь с грозой. Температура воздуха сохраняется на отметке 22 градуса выше нуля, сообщает корреспондент URA.RU. «Ливень сильный, молнии сверкают. Гром продолжает греметь», — передает корреспондент. Ранее синоптики челябинского гидрометцентра сообщали, что 3 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди и ливни обещали ночью. Метеорологи пообещали похолодание на 16 градусов. Из Челябинской области постепенно уходит аномальная жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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