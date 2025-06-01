01 июня 2025

В Челябинске из-за грозы с градом рухнет температура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура упадет на 16 градусов
Температура упадет на 16 градусов Фото:

В Челябинске и области из-за предстоящей грозы с градом температура воздуха упадет на 16 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра в прогнозе погоды на 3 июня.

«В Челябинской области 3 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем местами кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Температура воздуха днем 20-25 градусов», — предупредили метеорологи. В целом после 36-градусной жары температуры упадут на 16 градусов.

Согласно данным синоптиков, ночные температуры в низинах составят до семи градусов тепла, в среднем по области около 10-15 градусов тепла. При грозе по области ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду, он сменит направление с юго-западного на северо-западный. В Челябинске порывы ветра при грозе до 12 метров в секунду, дождь ожидается преимущественно ночью.

Синоптики предупреждали, что из Челябинской области постепенно уходит аномальная жара. В минувшие выходные температура воздуха достигала 36 градусов в тени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске и области из-за предстоящей грозы с градом температура воздуха упадет на 16 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра в прогнозе погоды на 3 июня. «В Челябинской области 3 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем местами кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Температура воздуха днем 20-25 градусов», — предупредили метеорологи. В целом после 36-градусной жары температуры упадут на 16 градусов. Согласно данным синоптиков, ночные температуры в низинах составят до семи градусов тепла, в среднем по области около 10-15 градусов тепла. При грозе по области ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду, он сменит направление с юго-западного на северо-западный. В Челябинске порывы ветра при грозе до 12 метров в секунду, дождь ожидается преимущественно ночью. Синоптики предупреждали, что из Челябинской области постепенно уходит аномальная жара. В минувшие выходные температура воздуха достигала 36 градусов в тени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...