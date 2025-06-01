В Челябинске из-за грозы с градом рухнет температура

В Челябинске и области из-за предстоящей грозы с градом температура воздуха упадет на 16 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра в прогнозе погоды на 3 июня.
«В Челябинской области 3 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов, а днем местами кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Температура воздуха днем 20-25 градусов», — предупредили метеорологи. В целом после 36-градусной жары температуры упадут на 16 градусов.
Согласно данным синоптиков, ночные температуры в низинах составят до семи градусов тепла, в среднем по области около 10-15 градусов тепла. При грозе по области ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду, он сменит направление с юго-западного на северо-западный. В Челябинске порывы ветра при грозе до 12 метров в секунду, дождь ожидается преимущественно ночью.
Синоптики предупреждали, что из Челябинской области постепенно уходит аномальная жара. В минувшие выходные температура воздуха достигала 36 градусов в тени.
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