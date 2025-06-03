Хинштейн: устроившие теракт на ж/д путях ответят за содеянное

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Хинштейн заявил, что те, кто утроил теракт, ответят за случившееся
Хинштейн заявил, что те, кто утроил теракт, ответят за случившееся Фото:
новость из сюжета
В Курской области в момент проезда грузового поезда обрушился железнодорожный мост

Организаторы подрывов железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях будут привлечены к ответственности по закону. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Все, кто причастен к этим варварским преступлениям, обязательно ответит за содеянное», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что теракты, произошедшие ночью 1 июня, привели к человеческим жертвам, в том числе среди детей, и не имеют оправдания.

По словам Хинштейна, все эти действия были предприняты с единственной целью — посеять страх среди населения и дестабилизировать общество. Однако Украине не удастся реализовать свои замыслы. На протяжении всей своей истории российский народ сплоченно преодолевал любые испытания, не отступая и оставаясь единым в трудные времена, подчеркнул врио главы региона.

Ранее Следственный комитет России признал подрыв железнодорожных путей, совершенный ВСУ 1 июня, как террористический акт. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате атаки украинской стороны произошло обрушение моста в Брянской области, что привело к гибели семи человек.

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Организаторы подрывов железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях будут привлечены к ответственности по закону. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Все, кто причастен к этим варварским преступлениям, обязательно ответит за содеянное», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что теракты, произошедшие ночью 1 июня, привели к человеческим жертвам, в том числе среди детей, и не имеют оправдания. По словам Хинштейна, все эти действия были предприняты с единственной целью — посеять страх среди населения и дестабилизировать общество. Однако Украине не удастся реализовать свои замыслы. На протяжении всей своей истории российский народ сплоченно преодолевал любые испытания, не отступая и оставаясь единым в трудные времена, подчеркнул врио главы региона. Ранее Следственный комитет России признал подрыв железнодорожных путей, совершенный ВСУ 1 июня, как террористический акт. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате атаки украинской стороны произошло обрушение моста в Брянской области, что привело к гибели семи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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