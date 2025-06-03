Хинштейн: устроившие теракт на ж/д путях ответят за содеянное

Организаторы подрывов железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях будут привлечены к ответственности по закону. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Все, кто причастен к этим варварским преступлениям, обязательно ответит за содеянное», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что теракты, произошедшие ночью 1 июня, привели к человеческим жертвам, в том числе среди детей, и не имеют оправдания.
По словам Хинштейна, все эти действия были предприняты с единственной целью — посеять страх среди населения и дестабилизировать общество. Однако Украине не удастся реализовать свои замыслы. На протяжении всей своей истории российский народ сплоченно преодолевал любые испытания, не отступая и оставаясь единым в трудные времена, подчеркнул врио главы региона.
Ранее Следственный комитет России признал подрыв железнодорожных путей, совершенный ВСУ 1 июня, как террористический акт. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате атаки украинской стороны произошло обрушение моста в Брянской области, что привело к гибели семи человек.
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