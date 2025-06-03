В Тарко-Сале (ЯНАО) качество питьевой воды не пострадает от подтопления территорий. Об этом сообщил директор филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Владислав Хасматулин.
"Все объекты энергообеспечения работают в штатном режиме. И водозабор, и станция очистки воды не попали в зоны подтопления. В настоящий момент совместно с Роспотребнадзором провели контрольную проверку качества воды", — рассказал Владислав Хасматулин корреспондентам телеканала "ЛуЧ".
Специалисты "Ямалкоммунэнерго" постоянно мониторят качество воды. Кроме того, сама технология, используемая на водозаборе и станции очистки воды исключает попадание талых вод в питьевую.
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