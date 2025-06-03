Специалисты выяснили качество воды в подтопленном райцентре ЯНАО. Видео

Наводнение в Тарко-Сале не затронуло объекты водоснабжения
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Станция очистки воды в Тарко-Сале не попала в зону подтопления
Станция очистки воды в Тарко-Сале не попала в зону подтопления Фото:
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Ледоход и паводок на Ямале

В Тарко-Сале (ЯНАО) качество питьевой воды не пострадает от подтопления территорий. Об этом сообщил директор филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Владислав Хасматулин.

"Все объекты энергообеспечения работают в штатном режиме. И водозабор, и станция очистки воды не попали в зоны подтопления. В настоящий момент совместно с Роспотребнадзором провели контрольную проверку качества воды", — рассказал Владислав Хасматулин корреспондентам телеканала "ЛуЧ".

Специалисты "Ямалкоммунэнерго" постоянно мониторят качество воды. Кроме того, сама технология, используемая на водозаборе и станции очистки воды исключает попадание талых вод в питьевую.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) качество питьевой воды не пострадает от подтопления территорий. Об этом сообщил директор филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Владислав Хасматулин. "Все объекты энергообеспечения работают в штатном режиме. И водозабор, и станция очистки воды не попали в зоны подтопления.  В настоящий момент совместно с Роспотребнадзором провели контрольную проверку качества воды", — рассказал Владислав Хасматулин корреспондентам телеканала "ЛуЧ". Специалисты "Ямалкоммунэнерго" постоянно мониторят качество воды. Кроме того, сама технология, используемая на водозаборе и станции очистки воды исключает попадание талых вод в питьевую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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