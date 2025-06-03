Челябинский гидрометеоцентр показал, как кучево-дождевое облако накрыло южноуральскую столицу. Как сообщили в пресс-службе организации, выпадение града обусловило то, что облако выросло кверху на 10 км.
«Кучево-дождевое облако, двигаясь с юга на север, медленно развивалось. Подходя к городу стало быстро расти вверх до 10 км», — сообщил ЦГМС.
Специалисты отметили, что высота верхней границы облачности оставила около семи километров. Однако сочетание городского тепла и низкой облачности способствовало быстрому росту облака, приведя к образованию опасного погодного явления. На участках, где облако было особенно активным, фиксировались шквальные порывы ветра.
На подходе, предупредили синоптики, новая грозовая облачность. Однако поскольку жара пошла на спад, конвекция воздуха может быть менее выраженной.
На Челябинск обрушилась гроза. При этом термометр зафиксировал, что температура воздуха осталась на уровне 22 градусов.
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