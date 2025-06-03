03 июня 2025

Полиция ХМАО завершила расследование громкого коррупционного скандала

Полиция ХМАО завершила расследование по делу о мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело на обвиняемого поступило в окружную прокуратуру
Дело на обвиняемого поступило в окружную прокуратуру Фото:

Полиция Югры завершила расследование и передала в прокуратуру уголовное дело в отношении руководителя ряда НКО Владислава Чернова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и «отмывании» денег при выполнении контрактов с бюджетными организациями.

«Дело Чернова в настоящее время находится в прокуратуре ХМАО-Югры. Обвинительное заключение будет направлено в суд», — заявил гособвинитель на суде в отношении экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой, передает журналист URA.RU. После проверки прокуратуры дело будет либо передано в суд, либо направлено на дорасследование.

Чернов должен выступить свидетелем на процессе Макеевой. Он дал показания против нее и рассказал о якобы неких «серых» финансовых схемах, которые использовались в «Открытом регионе» при проведении предвыборной викторины в 2018 году. Сама Макеева обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате денег, выделенных на викторину.

Однако сама подсудимая называет такие обвинения голословными и заявляет, что мероприятие проводилось на деньги спонсоров, а не за счет бюджета, и все работы по договорам были выполнены: «Одним из подрядчиков являлась фирма, от которой Чернов работал по доверенности (ООО „Новая Венеция“), а другим — общественная организация его жены (АНО „Содействие“)», — рассказала Макеева журналисту URA.RU.

Самим Черновым силовики заинтересовались в 2020 году. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и начала расследование. Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства, на момент публикации ответ не поступил, с самим обвиняемым связаться не удалось — его телефона нет в распоряжении агентства. Редакция готова предоставить Владиславу Чернову возможность рассказать свою версию касательно выдвинутых обвинений.

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Полиция Югры завершила расследование и передала в прокуратуру уголовное дело в отношении руководителя ряда НКО Владислава Чернова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и «отмывании» денег при выполнении контрактов с бюджетными организациями. «Дело Чернова в настоящее время находится в прокуратуре ХМАО-Югры. Обвинительное заключение будет направлено в суд», — заявил гособвинитель на суде в отношении экс-главы «Открытого региона» Оксаны Макеевой, передает журналист URA.RU. После проверки прокуратуры дело будет либо передано в суд, либо направлено на дорасследование. Чернов должен выступить свидетелем на процессе Макеевой. Он дал показания против нее и рассказал о якобы неких «серых» финансовых схемах, которые использовались в «Открытом регионе» при проведении предвыборной викторины в 2018 году. Сама Макеева обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате денег, выделенных на викторину. Однако сама подсудимая называет такие обвинения голословными и заявляет, что мероприятие проводилось на деньги спонсоров, а не за счет бюджета, и все работы по договорам были выполнены: «Одним из подрядчиков являлась фирма, от которой Чернов работал по доверенности (ООО „Новая Венеция“), а другим — общественная организация его жены (АНО „Содействие“)», — рассказала Макеева журналисту URA.RU. Самим Черновым силовики заинтересовались в 2020 году. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и начала расследование. Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства, на момент публикации ответ не поступил, с самим обвиняемым связаться не удалось — его телефона нет в распоряжении агентства. Редакция готова предоставить Владиславу Чернову возможность рассказать свою версию касательно выдвинутых обвинений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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