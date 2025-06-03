«Заросли выше метра и пять лет без строительства»: как не лишиться участка по новому закону

Правительство России утвердило четкие критерии, по которым земельный участок может быть признан неиспользуемым. Постановление №826, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 31 мая 2025 года, начнет действовать с 1 сентября 2025 года и будет применяться в течение шести лет — до 1 сентября 2031 года — подробнее в материале URA.RU.
Правовые основания новых правил
Проблема заброшенных и неухоженных земельных участков давно требовала решения. Соседям приходится мириться с заросшими сорняками территориями, которые часто становятся местом скопления мусора и источником распространения вредных растений.
Новое постановление призвано изменить ситуацию, четко определив, какие участки считаются неиспользуемыми. Документ разработан во исполнение статьи 85? Земельного кодекса РФ и статьи 23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».
Какие земельные участки могут быть признаны неиспользуемыми
1. Земли населенных пунктов
Для земельных участков из состава земель населенных пунктов (исключая участки, где не предусмотрено строительство) достаточно наличия хотя бы одного из следующих признаков:
а) Захламление и загрязнение
- Захламление более 50% площади участка предметами, не связанными с его целевым использованием
- Загрязнение отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы
- Отсутствие работ по очистке участка в течение года и более с момента выявления нарушения
б) Отсутствие строений на участке, предназначенном для строительства
- Отсутствие здания или сооружения в течение 5 и более лет
- Отсутствие регистрации прав на построенные объекты
- Исключение составляют случаи, когда иной срок установлен: разрешением на строительство; решением/договором о комплексном развитии территории; планом-графиком реализации инвестиционного проекта; судебным актом
в ) Отсутствие жилого дома на участке под ИЖС
- Отсутствие индивидуального жилого дома в течение 7 и более лет
- Отсутствие регистрации права на построенный дом
- Исключением являются случаи, когда собственник не смог завершить строительство из-за действий/бездействия госорганов или коммунальных служб (что должно быть установлено судом)
г) Наличие заброшенных строений
- Наличие зданий с разрушенной крышей, стенами, отсутствующими окнами
- Отсутствие работ по устранению повреждений в течение года и более
- Не относится к аварийным зданиям, официально признанным подлежащими сносу или реконструкции
2. Приусадебные, садовые и огородные участки
Для этих категорий земель, а также участков, где не предусмотрено строительство, признаками неиспользования являются:
- Захламление более 50% площади (аналогично пункту "а" для земель населенных пунктов)
- Наличие на более чем 50% площади сорных растений высотой более одного метра, а также деревьев и кустарников, не являющихся элементами благоустройства
- Отсутствие работ по борьбе с сорной растительностью в течение года и более
Когда правила не применяются
Правительство предусмотрело ряд исключений. Признаки неиспользования не будут применяться, если:
- На участок наложен арест или запрет на использование по судебному решению или акту уполномоченного органа
- Земельный участок невозможно использовать из-за стихийных бедствий или иных объективных обстоятельств
Что это значит для владельцев земли
Новые критерии дают четкое понимание, чего следует избегать, чтобы не рисковать своим земельным участком. Для большинства добросовестных владельцев эти правила не создадут дополнительных сложностей — достаточно поддерживать участок в порядке и использовать его по назначению.
Важно отметить, что критерии применяются только по истечении трехлетнего срока, отведенного на освоение земельного участка. Это значит, что у новых владельцев есть время для того, чтобы привести землю в порядок и начать ее использовать.
Практические советы владельцам
- Регулярно очищайте участок от мусора и отходов. Не допускайте захламления территории.
- Боритесь с сорняками. Особенно важно не допускать их разрастания на большей части участка.
- Следите за состоянием построек. Даже если вы редко бываете на участке, не допускайте разрушения имеющихся строений.
- Соблюдайте сроки строительства. Если участок предназначен для возведения дома или других построек, планируйте строительство в установленные сроки.
- Своевременно регистрируйте права на построенные объекты. Это особенно важно для владельцев участков под ИЖС.
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