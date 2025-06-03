На трассе в ЯНАО провалился асфальт

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На участке действует ограничение движения
На участке действует ограничение движения Фото:

На 31-м километре автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский (ЯНАО) провалилось асфальтобетонное покрытие. Об этом 3 июня сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.

«На 31-м километре дороги Ноябрьск — Вынгапуровский образовался провал асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении. На участке введены ограничения для движения транспорта. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Для ликвидации последствий провала к месту происшествия направлены все необходимые силы и техника дорожных служб. Специалисты работают над восстановлением дорожного полотна в кратчайшие сроки.

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На 31-м километре автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский (ЯНАО) провалилось асфальтобетонное покрытие. Об этом 3 июня сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «На 31-м километре дороги Ноябрьск — Вынгапуровский образовался провал асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении. На участке введены ограничения для движения транспорта. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Для ликвидации последствий провала к месту происшествия направлены все необходимые силы и техника дорожных служб. Специалисты работают над восстановлением дорожного полотна в кратчайшие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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