Свердловчанин попал в реанимацию после укуса змеи

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Сейчас состояние пострадавшего стабильно
Сейчас состояние пострадавшего стабильно Фото:

В Ревде (Свердловская область) зафиксирован первый в 2025 году случай укуса змеи: инцидент произошел на территории микрорайона Барановка, пострадавшего мужчину доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Ревдинской городской больницы.

«Гадюка может нанести серьезный вред здоровью. Ее укус вызывает отек, некроз тканей, нарушает кровообращение и в редких случаях приводит к летальному исходу», — подчеркнула врач-травматолог Ревдинской городской больницы Виктория Новоселова.

Врач напомнила, что при укусе нельзя отсасывать яд или делать надрезы, а также накладывать жгут. Вместо этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Сейчас состояние укушенного пациента стабильно. Свердловчанина уже перевели в обычную палату.

В конце апреля на жителя Екатеринбурга напала ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали с отеком дыхательных путей, лица и места укуса. Этот случай стал первым в регионе в текущем году. 

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В Ревде (Свердловская область) зафиксирован первый в 2025 году случай укуса змеи: инцидент произошел на территории микрорайона Барановка, пострадавшего мужчину доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Ревдинской городской больницы. «Гадюка может нанести серьезный вред здоровью. Ее укус вызывает отек, некроз тканей, нарушает кровообращение и в редких случаях приводит к летальному исходу», — подчеркнула врач-травматолог Ревдинской городской больницы Виктория Новоселова. Врач напомнила, что при укусе нельзя отсасывать яд или делать надрезы, а также накладывать жгут. Вместо этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Сейчас состояние укушенного пациента стабильно. Свердловчанина уже перевели в обычную палату. В конце апреля на жителя Екатеринбурга напала ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали с отеком дыхательных путей, лица и места укуса. Этот случай стал первым в регионе в текущем году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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