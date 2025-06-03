Свердловчанин попал в реанимацию после укуса змеи

В Ревде (Свердловская область) зафиксирован первый в 2025 году случай укуса змеи: инцидент произошел на территории микрорайона Барановка, пострадавшего мужчину доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Ревдинской городской больницы.
«Гадюка может нанести серьезный вред здоровью. Ее укус вызывает отек, некроз тканей, нарушает кровообращение и в редких случаях приводит к летальному исходу», — подчеркнула врач-травматолог Ревдинской городской больницы Виктория Новоселова.
Врач напомнила, что при укусе нельзя отсасывать яд или делать надрезы, а также накладывать жгут. Вместо этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.
Сейчас состояние укушенного пациента стабильно. Свердловчанина уже перевели в обычную палату.
В конце апреля на жителя Екатеринбурга напала ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали с отеком дыхательных путей, лица и места укуса. Этот случай стал первым в регионе в текущем году.
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