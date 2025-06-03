В поселках Рощино и Есаульский Сосновского района Челябинской области вечером 3 июня прошел сильный ливень с градом. Непогода повредила посадки и уничтожила часть будущего урожая. О последствиях обильных осадков сообщили в социальных сетях местные жители, разместив соотвествующие фотографии и видео.
«Все цветы и первые всходы урожая уничтожены. За час природа так над нами отыгралась», — написала одна из подписчиц сообщества «Газета „Сосновская нива“ (Сосновский район)» в социальной сети «ВКонтакте».
Другие очевидцы добавили, что на приусадебных участках уже были лук и ягоды, а теперь их нет. Пользователи поделились снимками огородов и клумб, покрытых слоем града, а также поврежденных зеленых насаждений.
Град прошел не только в Рощино, но и в соседнем поселке Есаульский. Сильные осадки выпали в центральной части населенного пункта.
Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинск вечером 3 июня обрушился дождь с грозой. При этом из региона постепенно уходит аномальная жара.
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