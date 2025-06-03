Под Челябинском град уничтожил будущий урожай. Фото, видео

В Сосновском районе град уничтожил урожай на приусадебных участках
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода накрыла Сосновский район
Непогода накрыла Сосновский район Фото:

В поселках Рощино и Есаульский Сосновского района Челябинской области вечером 3 июня прошел сильный ливень с градом. Непогода повредила посадки и уничтожила часть будущего урожая. О последствиях обильных осадков сообщили в социальных сетях местные жители, разместив соотвествующие фотографии и видео.

«Все цветы и первые всходы урожая уничтожены. За час природа так над нами отыгралась», — написала одна из подписчиц сообщества «Газета „Сосновская нива“ (Сосновский район)» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие очевидцы добавили, что на приусадебных участках уже были лук и ягоды, а теперь их нет. Пользователи поделились снимками огородов и клумб, покрытых слоем града, а также поврежденных зеленых насаждений.

Град прошел не только в Рощино, но и в соседнем поселке Есаульский. Сильные осадки выпали в центральной части населенного пункта.

Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинск вечером 3 июня обрушился дождь с грозой. При этом из региона постепенно уходит аномальная жара.

От града пострадали посадки на грядках
От града пострадали посадки на грядках
Фото:
Первые всходы урожая оказались уничтожены
Первые всходы урожая оказались уничтожены
Фото:

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В поселках Рощино и Есаульский Сосновского района Челябинской области вечером 3 июня прошел сильный ливень с градом. Непогода повредила посадки и уничтожила часть будущего урожая. О последствиях обильных осадков сообщили в социальных сетях местные жители, разместив соотвествующие фотографии и видео. «Все цветы и первые всходы урожая уничтожены. За час природа так над нами отыгралась», — написала одна из подписчиц сообщества «Газета „Сосновская нива“ (Сосновский район)» в социальной сети «ВКонтакте». Другие очевидцы добавили, что на приусадебных участках уже были лук и ягоды, а теперь их нет. Пользователи поделились снимками огородов и клумб, покрытых слоем града, а также поврежденных зеленых насаждений. Град прошел не только в Рощино, но и в соседнем поселке Есаульский. Сильные осадки выпали в центральной части населенного пункта. Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинск вечером 3 июня обрушился дождь с грозой. При этом из региона постепенно уходит аномальная жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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