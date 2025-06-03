03 июня 2025

В Салехарде демонтировали распиаренное кафе, которое так и не заработало. Фото

В Салехарде демонтировали кофейню в виде купола
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кофейни ждали в 2024 году (архивное фото)
Открытие кофейни ждали в 2024 году (архивное фото) Фото:

Смотровая кофейня в виде купола в Салехарде, открытие которой широко анонсировали в 2024 году, закрылась так и не начав работать. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Кафе на „Геологе“ полностью демонтировали. Ждали, что откроют интересное дизайнерское место еще летом прошлого года, но так и не дождались», — поделился читатель агентства. Заметку об этом заведении год назад размещала в своих соцсетях администрация Салехарда.

Открытие кофейни с интересным дизайном было анонсировано в августе 2024 года. Заведение должно было иметь семейный формат с десертами, бургерами, кофе и авторскими чаями.

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Смотровая кофейня в виде купола в Салехарде, открытие которой широко анонсировали в 2024 году, закрылась так и не начав работать. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Кафе на „Геологе“ полностью демонтировали. Ждали, что откроют интересное дизайнерское место еще летом прошлого года, но так и не дождались», — поделился читатель агентства. Заметку об этом заведении год назад размещала в своих соцсетях администрация Салехарда. Открытие кофейни с интересным дизайном было анонсировано в августе 2024 года. Заведение должно было иметь семейный формат с десертами, бургерами, кофе и авторскими чаями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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