Смотровая кофейня в виде купола в Салехарде, открытие которой широко анонсировали в 2024 году, закрылась так и не начав работать. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Кафе на „Геологе“ полностью демонтировали. Ждали, что откроют интересное дизайнерское место еще летом прошлого года, но так и не дождались», — поделился читатель агентства. Заметку об этом заведении год назад размещала в своих соцсетях администрация Салехарда.
Открытие кофейни с интересным дизайном было анонсировано в августе 2024 года. Заведение должно было иметь семейный формат с десертами, бургерами, кофе и авторскими чаями.
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