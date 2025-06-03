В ЯНАО рабочая группа начала объезд рыболовных участков

Рабочая группа, созданная для модернизации рыболовной отрасли на Ямале, начала работу в Шурышкарском районе. Рыбаки плавпеска «Панзи» и деревни Унсельгорт озвучили свои предложения. Об этом сообщил председатель заксобрания округа Сергей Ямкин.
«Сегодня с главой Олегом Поповым работаем в Шурышкарском районе. Посетили плавпесок «Панзи» возле Шурышкар и деревню Унсельгорт. Здесь трудятся рыбаки Горковского рыбзавода. Разговор получился открытым и конструктивным», — сообщил Ямкин в своем telegram-канале.
В ходе встречи рыбаки предложили пересмотреть распределение рыбучастков, отказаться от неперспективных. Также они заявили о необходимости модернизировать холодильное оборудование за счет грантовых средств и предложили способ сэкономить на лодках. У предприятия есть экспериментальный опыт по изготовлению качественных собственных лодок, что гораздо дешевле обходится заводу. Рабочей группе еще предстоит посетить Овгорт, Горки, Мужи и другие рыболовецкие промыслы в районе.
Ранее рыбаки Горковского рыбозавода уже получили разрешение на досрочный вылов рыбы из-за быстрого схода льда, что позволило начать летнюю путину раньше официальной даты — с 16 мая, а улов поступает на переработку в Салехардский комбинат. В прошлом и этом году предприятие обновляет флот, внедряя пластиковые лодки, которые, по оценке специалистов, более долговечны и безопасны по сравнению с деревянными.
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