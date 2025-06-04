Трамп разозлился на Маска

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями предпринимателя Илона Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.
По данным собеседников издания, причиной недовольства президента стали недавние публичные высказывания Маска. В частности, ранее он резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети. Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками», — отмечается в материале Axios.
В конце мая Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждался уход Маска с должности. В ходе мероприятия президент выразил благодарность Маску за его вклад в работу департамента эффективности правительства США (DOGE), а также вручил ему символический золотой ключ от Белого дома, пожелав всего наилучшего в дальнейшем, напоминает «Национальная служба новостей».
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