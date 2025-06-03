03 июня 2025

На Урале ищут 19-летнюю свердловчанку с татуировками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О местонахождении Олеси Табаковой ничего неизвестно
О местонахождении Олеси Табаковой ничего неизвестно Фото:

В Березовском (Свердловская область) пропала 19-летняя Олеся Табакова. О местонахождении девушки ничего неизвестно с вечера 3 июня. Ориентировку обеспокоенные местные жители опубликовали в социальных сетях.

«Последний мобильный сигнал с телефона был в районе Шишкино», — сообщает telegram-канал «Березовский. Сила БГО». Позже к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Прорыв».

На момент пропажи Олеся была одета в серую кофту, темно-синие джинсы и черно-белые кроссовки Adidas. Особые приметы: татуировки на пальцах правой руки в виде замка с ключом и сердца и татуировка с мишкой на предплечье. С собой у девушки был рюкзак бежевого цвета.

Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Информацию о местонахождении Олеси можно сообщить по телефону (343)356-42-01 или на горячую линию отряда 8 (900) 044-02-20.

Ориентировка пропавшей Олеси
Ориентировка пропавшей Олеси
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) пропала 19-летняя Олеся Табакова. О местонахождении девушки ничего неизвестно с вечера 3 июня. Ориентировку обеспокоенные местные жители опубликовали в социальных сетях. «Последний мобильный сигнал с телефона был в районе Шишкино», — сообщает telegram-канал «Березовский. Сила БГО». Позже к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Прорыв». На момент пропажи Олеся была одета в серую кофту, темно-синие джинсы и черно-белые кроссовки Adidas. Особые приметы: татуировки на пальцах правой руки в виде замка с ключом и сердца и татуировка с мишкой на предплечье. С собой у девушки был рюкзак бежевого цвета. Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Информацию о местонахождении Олеси можно сообщить по телефону (343)356-42-01 или на горячую линию отряда 8 (900) 044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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