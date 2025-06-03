В Березовском (Свердловская область) пропала 19-летняя Олеся Табакова. О местонахождении девушки ничего неизвестно с вечера 3 июня. Ориентировку обеспокоенные местные жители опубликовали в социальных сетях.
«Последний мобильный сигнал с телефона был в районе Шишкино», — сообщает telegram-канал «Березовский. Сила БГО». Позже к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Прорыв».
На момент пропажи Олеся была одета в серую кофту, темно-синие джинсы и черно-белые кроссовки Adidas. Особые приметы: татуировки на пальцах правой руки в виде замка с ключом и сердца и татуировка с мишкой на предплечье. С собой у девушки был рюкзак бежевого цвета.
Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Информацию о местонахождении Олеси можно сообщить по телефону (343)356-42-01 или на горячую линию отряда 8 (900) 044-02-20.
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