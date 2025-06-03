03 июня 2025

Тюменская область вошла в топ регионов выгодных для майнинга

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области одна майнинг-машина потратит электроэнергии на 72 тысячи рублей в год
В Тюменской области одна майнинг-машина потратит электроэнергии на 72 тысячи рублей в год Фото:

В Тюменской области стоимость затрат на электроэнергию для майнинга в среднем составляет 72 тысячи рублей. Эксперты АКРА сообщили, что по этому показателю регион находится на втором месте после Хакасии.

«Наиболее привлекательным для майнеров регионом с точки стоимости электроэнергии в 2025 году стала Хакасия. В топ-3 также входят Тюменская и Мурманская области с суммами 72 тыс. и 75 тыс. руб. в год соответственно», — передает данные аналитиков издание РБК.

Расчет произведен для одной майнинг-машины ASIC Miner. В случае использования двух подобных устройств положение Тюменской области в рейтинге изменится, но она все же будет входить в число выгодных регионов с затратами на электроэнергию в 211 тысяч рублей.

С 2024 года в России майнинг был легализован. Так майнерам с ежемесячным потреблением электроэнергии не более 6 тысяч киловатт в час было разрешено работать без регистрации в специальном реестре. При этом правительство установило более жесткую дифференциацию тарифов, чтобы разграничить бытовой и серый майнинг.

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В Тюменской области стоимость затрат на электроэнергию для майнинга в среднем составляет 72 тысячи рублей. Эксперты АКРА сообщили, что по этому показателю регион находится на втором месте после Хакасии. «Наиболее привлекательным для майнеров регионом с точки стоимости электроэнергии в 2025 году стала Хакасия. В топ-3 также входят Тюменская и Мурманская области с суммами 72 тыс. и 75 тыс. руб. в год соответственно», — передает данные аналитиков издание РБК. Расчет произведен для одной майнинг-машины ASIC Miner. В случае использования двух подобных устройств положение Тюменской области в рейтинге изменится, но она все же будет входить в число выгодных регионов с затратами на электроэнергию в 211 тысяч рублей. С 2024 года в России майнинг был легализован. Так майнерам с ежемесячным потреблением электроэнергии не более 6 тысяч киловатт в час было разрешено работать без регистрации в специальном реестре. При этом правительство установило более жесткую дифференциацию тарифов, чтобы разграничить бытовой и серый майнинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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