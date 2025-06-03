Тюменская область вошла в топ регионов выгодных для майнинга

В Тюменской области стоимость затрат на электроэнергию для майнинга в среднем составляет 72 тысячи рублей. Эксперты АКРА сообщили, что по этому показателю регион находится на втором месте после Хакасии.
«Наиболее привлекательным для майнеров регионом с точки стоимости электроэнергии в 2025 году стала Хакасия. В топ-3 также входят Тюменская и Мурманская области с суммами 72 тыс. и 75 тыс. руб. в год соответственно», — передает данные аналитиков издание РБК.
Расчет произведен для одной майнинг-машины ASIC Miner. В случае использования двух подобных устройств положение Тюменской области в рейтинге изменится, но она все же будет входить в число выгодных регионов с затратами на электроэнергию в 211 тысяч рублей.
С 2024 года в России майнинг был легализован. Так майнерам с ежемесячным потреблением электроэнергии не более 6 тысяч киловатт в час было разрешено работать без регистрации в специальном реестре. При этом правительство установило более жесткую дифференциацию тарифов, чтобы разграничить бытовой и серый майнинг.
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