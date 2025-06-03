03 июня 2025

В Заозерном районе Кургана отремонтировали улицу Малинникова рядом с магазином. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт улицы Малинникова завершили досрочно
Ремонт улицы Малинникова завершили досрочно Фото:

В Заозерном районе Кургана завершился капитальный ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова, расположенной в 4 микрорайоне. Также был отремонтирован тротуар около магазина «Магнит». Об этом сообщается в соцсетях.

«В Заозерном завершился ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова. Улица проходит от проспекта Голикова вдоль домов 4 микрорайона и „Магнит Экстра“», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК».

Работы проводились с конца апреля в рамках муниципального контракта на сумму около 52 миллионов рублей. Подрядная организация полностью обновила асфальтовое покрытие, установила новые бордюры и благоустроила газоны. Дополнительно для жителей оборудовали тротуар к магазину «Магнит», чтобы люди могли передвигаться по асфальтированной дорожке, а не по грунтовой тропинке.

Ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова стартовал в конце апреля, когда подрядчик начал демонтировать старое покрытие и бордюры на участке от проспекта Голикова до спорткомплекса на Фарафонова. Контракт на сумму около 52 миллионов рублей был заключен с ООО «АРБ-Строй», а завершение работ планировалось до конца лета текущего года. Работы завершили досрочно. Ранее в Заозерном районе также началось благоустройство сквера у школы №7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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В Заозерном районе Кургана завершился капитальный ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова, расположенной в 4 микрорайоне. Также был отремонтирован тротуар около магазина «Магнит». Об этом сообщается в соцсетях. «В Заозерном завершился ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова. Улица проходит от проспекта Голикова вдоль домов 4 микрорайона и „Магнит Экстра“», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК». Работы проводились с конца апреля в рамках муниципального контракта на сумму около 52 миллионов рублей. Подрядная организация полностью обновила асфальтовое покрытие, установила новые бордюры и благоустроила газоны. Дополнительно для жителей оборудовали тротуар к магазину «Магнит», чтобы люди могли передвигаться по асфальтированной дорожке, а не по грунтовой тропинке. Ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова стартовал в конце апреля, когда подрядчик начал демонтировать старое покрытие и бордюры на участке от проспекта Голикова до спорткомплекса на Фарафонова. Контракт на сумму около 52 миллионов рублей был заключен с ООО «АРБ-Строй», а завершение работ планировалось до конца лета текущего года. Работы завершили досрочно. Ранее в Заозерном районе также началось благоустройство сквера у школы №7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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