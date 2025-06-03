В Заозерном районе Кургана завершился капитальный ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова, расположенной в 4 микрорайоне. Также был отремонтирован тротуар около магазина «Магнит». Об этом сообщается в соцсетях.
«В Заозерном завершился ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова. Улица проходит от проспекта Голикова вдоль домов 4 микрорайона и „Магнит Экстра“», — пишет telegram-канал «ЗАЗИК».
Работы проводились с конца апреля в рамках муниципального контракта на сумму около 52 миллионов рублей. Подрядная организация полностью обновила асфальтовое покрытие, установила новые бордюры и благоустроила газоны. Дополнительно для жителей оборудовали тротуар к магазину «Магнит», чтобы люди могли передвигаться по асфальтированной дорожке, а не по грунтовой тропинке.
Ремонт улицы Кавалера Ордена Мужества Малинникова стартовал в конце апреля, когда подрядчик начал демонтировать старое покрытие и бордюры на участке от проспекта Голикова до спорткомплекса на Фарафонова. Контракт на сумму около 52 миллионов рублей был заключен с ООО «АРБ-Строй», а завершение работ планировалось до конца лета текущего года. Работы завершили досрочно. Ранее в Заозерном районе также началось благоустройство сквера у школы №7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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