В четвертом микрорайоне Заозерного района Кургана стартовал ремонт улицы Кавалера Ордена мужества Малинникова. Подрядчик уже приступил к демонтажу старого асфальта и бордюров, а также завез новые материалы. Об этом сообщается в социальных сетях.
«На улице Малинникова уже начали снимать старое покрытие, местами убрали бордюры и завезли новые. Ремонт охватит участок от проспекта Голикова до спорткомплекса на Фарафонова, рядом с домами №24, 21, 20, 18 и 17», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается, что контракт на ремонт проезда на сумму почти 52 млн рублей был заключен властями 28 апреля с ООО «АРБ-Строй». Работы должны завершить до конца лета.
Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном началось благоустройство сквера у школы №7, несмотря на то что голосование за дизайн проекта на Госуслугах еще продолжается. Работы уже включают установку бордюров и прокладку дорожек. В будущем планируют уложить асфальт и установить малые архитектурные формы. Подрядчик был выбран в марте, а контракт заключён на 3,5 млн рублей. Сквер обустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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