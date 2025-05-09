09 мая 2025

Начали ремонтировать улицу Кавалера Ордена мужества Малинникова в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Заозерном районе Кургана начался ремонт улицы Малинникова (архивное фото)
В Заозерном районе Кургана начался ремонт улицы Малинникова (архивное фото) Фото:

В четвертом микрорайоне Заозерного района Кургана стартовал ремонт улицы Кавалера Ордена мужества Малинникова. Подрядчик уже приступил к демонтажу старого асфальта и бордюров, а также завез новые материалы. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Кургане стартовали работы на улице, названной в честь героя Малинникова
В Кургане стартовали работы на улице, названной в честь героя Малинникова
Фото:

«На улице Малинникова уже начали снимать старое покрытие, местами убрали бордюры и завезли новые. Ремонт охватит участок от проспекта Голикова до спорткомплекса на Фарафонова, рядом с домами №24, 21, 20, 18 и 17», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается, что контракт на ремонт проезда на сумму почти 52 млн рублей был заключен властями 28 апреля с ООО «АРБ-Строй». Работы должны завершить до конца лета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном началось благоустройство сквера у школы №7, несмотря на то что голосование за дизайн проекта на Госуслугах еще продолжается. Работы уже включают установку бордюров и прокладку дорожек. В будущем планируют уложить асфальт и установить малые архитектурные формы. Подрядчик был выбран в марте, а контракт заключён на 3,5 млн рублей. Сквер обустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В четвертом микрорайоне Заозерного района Кургана стартовал ремонт улицы Кавалера Ордена мужества Малинникова. Подрядчик уже приступил к демонтажу старого асфальта и бордюров, а также завез новые материалы. Об этом сообщается в социальных сетях. «На улице Малинникова уже начали снимать старое покрытие, местами убрали бордюры и завезли новые. Ремонт охватит участок от проспекта Голикова до спорткомплекса на Фарафонова, рядом с домами №24, 21, 20, 18 и 17», — сообщает telegram-канал «Зазик». Отмечается, что контракт на ремонт проезда на сумму почти 52 млн рублей был заключен властями 28 апреля с ООО «АРБ-Строй». Работы должны завершить до конца лета. Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном началось благоустройство сквера у школы №7, несмотря на то что голосование за дизайн проекта на Госуслугах еще продолжается. Работы уже включают установку бордюров и прокладку дорожек. В будущем планируют уложить асфальт и установить малые архитектурные формы. Подрядчик был выбран в марте, а контракт заключён на 3,5 млн рублей. Сквер обустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...