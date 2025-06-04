В МИД РФ предупредили о возможной подготовке НАТО к войне с Россией

Грушко: учения НАТО на Балтике говорят о подготовке к военному столкновению с РФ
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В Балтийском море начались одновременно российские и натовские военно-морские учения
В Балтийском море начались одновременно российские и натовские военно-морские учения Фото:

Военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море свидетельствуют о подготовке альянса к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией", — заявил Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что направленность учений, структура развертывания сил, их качество и цели свидетельствуют о борьбе с сопоставимым противником, которым является Россия, а также о стремлении достичь превосходства во всех операционных средах. Грушко добавил, что такие учения являются крайне провокационными.

По словам дипломата, сценарии и масштабы маневров Baltops 2025 указывают на то, что НАТО рассматривает Россию в качестве основного противника. Он отметил, что альянс в отрабатывает действия по достижению превосходства сразу в нескольких сферах — на суше, в морской акватории и в воздушном пространстве.

3 июня стартовали ежегодные военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море, проводимые с 1972 года. 27 мая Балтийский флот ВМФ России начал собственные учения по обороне баз с привлечением сил Северного флота, авиации ВКС, а также подразделений Московского и Ленинградского военных округов.

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Военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море свидетельствуют о подготовке альянса к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией", — заявил Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что направленность учений, структура развертывания сил, их качество и цели свидетельствуют о борьбе с сопоставимым противником, которым является Россия, а также о стремлении достичь превосходства во всех операционных средах. Грушко добавил, что такие учения являются крайне провокационными. По словам дипломата, сценарии и масштабы маневров Baltops 2025 указывают на то, что НАТО рассматривает Россию в качестве основного противника. Он отметил, что альянс в отрабатывает действия по достижению превосходства сразу в нескольких сферах — на суше, в морской акватории и в воздушном пространстве. 3 июня стартовали ежегодные военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море, проводимые с 1972 года. 27 мая Балтийский флот ВМФ России начал собственные учения по обороне баз с привлечением сил Северного флота, авиации ВКС, а также подразделений Московского и Ленинградского военных округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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