Челябинка, обвиняемая в заказе убийства дочери, пыталась выйти на свободу

Жительница поселка Измайловский (Челябинская область) Светлана Баранова, обвиняемая в заказе убийства своей 12-летней дочери, пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сделать ей это не позволили.
«Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора оставил решение первой инстанции без изменения. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В судебном заседании адвокат Барановой просил избрать ей иную меру пресечения. По его мнению, женщину можно отправить под домашний арест. Сама обвиняемая заявила, что стала жертвой оговора со стороны знакомого. По ее словам, она любит своих детей и никогда бы не навредила им. Суд остался глух к ее просьбам.
Баранова была задержана сотрудниками полиции в конце мая. Ее выдал знакомый, которому она предложила 100 тысяч рублей за убийство 12-летней дочери. Вместо исполнения страшного плана мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы. Подробности дела — в сюжете URA.RU.
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